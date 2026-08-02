02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
0-157'
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-260'
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
1-044'
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Enes Ünal için İspanya'da transfer yarışı

Sevilla, Bournemouth'tan Enes Ünal ile ilgileniyor. Getafe ve Alaves de milli futbolcunun durumunu takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 14:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Enes Ünal için İspanya'da transfer yarışı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da transferin gözdesi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya'da forma giydiği dönemde başarılı bir grafik ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu ile Sevilla ilgileniyor.

Getafe ve Alaves de Enes Ünal'ın durumunu takip ediyor.

Bournemouth ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Enes Ünal'ın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bournemouth'ta geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Enes Ünal, 1 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.