Enes Ünal için İspanya'da transfer yarışı

Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, İspanya'da transferin gözdesi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'da forma giydiği dönemde başarılı bir grafik ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu ile Sevilla ilgileniyor.
Getafe ve Alaves de Enes Ünal'ın durumunu takip ediyor.
Bournemouth ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Enes Ünal'ın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bournemouth'ta geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Enes Ünal, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Getafe ve Alaves de Enes Ünal'ın durumunu takip ediyor.
Bournemouth ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Enes Ünal'ın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bournemouth'ta geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Enes Ünal, 1 kez gol sevinci yaşadı.