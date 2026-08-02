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Mauro Icardi'den Galatasaray'a yanıt yok!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in veda töreni için teklif yaptıklarını açıkladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara henüz geri dönüş yapmadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 11:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'den Galatasaray'a yanıt yok!
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Mauro Icardi'den Galatasaray'a yanıt yok! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, temmuz ayı divan kurulunda Arjantinli golcüye veda töreni için teklif yaptıklarını söyledi.

Dursun Özbek, "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Bir ayrılık seremonisi planladık ve kendisine ilettik. Ondan cevap bekliyoruz." dedi.

Özbek, "Galatasaray'ın başarısı, başarı çizgisinin her şeyin önünde olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncunun, başkanın, yönetim kurulu üyesinin, Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek bir tavrının olabileceğini düşünmüyorum. Aldığımız kararlar bu yöndedir. Icardi'nin bize verdiği hizmetler için inkar içinde olmadık, her zaman takdir ettik ve son final kısmı için de davet ettik. İcabet etmesini bekliyorum." diye konuştu.

ICARDI'DEN CEVAP YOK

33 yaşındaki golcü ise Galatasaray'ın veda töreni teklifine henüz yanıt vermedi.

Galatasaray'da dört sezonda 134 maçta süre bulan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.   

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