Aziz Yıldırım 'Bu hafta bitecek' dedi; hedef Guirassy!

Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayım başladı.
Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında golcü transferinin bu hafta içinde tamamlanacağını açıklarken, sarı-lacivertlilerin gündemindeki en güçlü adayın Serhou Guirassy olduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF GUIRASSY
Sabah'ta geçen habere göre Fenerbahçe yönetimi, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferi için Alman kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki golcü için bonservis bedelinin 30 milyon euronun altına düşmesini beklediği ve şartların oluşması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
AZİZ YILDIRIM'DAN SANTRFOR MESAJI
Yüksek Divan Kurulu toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Transferler nokta atışı olacak." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi maça çıkan Serhou Guirassy, 22 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Gineli golcü, Bundesliga'da 33 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.
Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında golcü transferinin bu hafta içinde tamamlanacağını açıklarken, sarı-lacivertlilerin gündemindeki en güçlü adayın Serhou Guirassy olduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF GUIRASSY
Sabah'ta geçen habere göre Fenerbahçe yönetimi, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferi için Alman kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki golcü için bonservis bedelinin 30 milyon euronun altına düşmesini beklediği ve şartların oluşması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
AZİZ YILDIRIM'DAN SANTRFOR MESAJI
Yüksek Divan Kurulu toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Transferler nokta atışı olacak." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi maça çıkan Serhou Guirassy, 22 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Gineli golcü, Bundesliga'da 33 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.