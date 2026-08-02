02 Ağustos
Galatasaray-Rennes
21:00
02 Ağustos
PSV Eindhoven-Alkmaar
19:00
02 Ağustos
FC Utrecht-Sevilla
15:30
02 Ağustos
FC Volendam-Ajax
15:30
02 Ağustos
Feyenoord-Atalanta
16:00
02 Ağustos
Trabzonspor-Udinese
17:30
02 Ağustos
Genk-FC Twente
19:30
02 Ağustos
Liverpool-Leeds United
23:00

Aziz Yıldırım "Bu hafta bitecek" dedi; hedef Guirassy!

Başkan Aziz Yıldırım'ın bu hafta içinde tamamlanacağını açıkladığı santrfor transferinde Serhou Guirassy ismi öne çıkıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:51
Haber: Sabah
Aziz Yıldırım 'Bu hafta bitecek' dedi; hedef Guirassy!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayım başladı.

Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında golcü transferinin bu hafta içinde tamamlanacağını açıklarken, sarı-lacivertlilerin gündemindeki en güçlü adayın Serhou Guirassy olduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEF GUIRASSY

Sabah'ta geçen habere göre Fenerbahçe yönetimi, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transferi için Alman kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki golcü için bonservis bedelinin 30 milyon euronun altına düşmesini beklediği ve şartların oluşması halinde transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN SANTRFOR MESAJI

Yüksek Divan Kurulu toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Transferler nokta atışı olacak." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi maça çıkan Serhou Guirassy, 22 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Gineli golcü, Bundesliga'da 33 karşılaşmada 17 kez fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 4 gol ve 3 asist üretti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.