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Ali Habeşoğlu, Galatasaray'ın listesinde!

Bodrum FK forması giyen 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:40
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Instagram
Ali Habeşoğlu, Galatasaray'ın listesinde!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, kulislerde konuşulan isimlerden biri de Bodrum FK forması giyen 22 yaşındaki Ali Habeşoğlu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetimin genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve teknik heyetin raporu doğrultusunda gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

Henüz resmi bir girişim yapılmasa da oyuncunun ismi gündemdeki alternatifler arasında yer alıyor.

Bodrum'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ali Habeşoğlu, 14 gol attı ve 7 asist yaptı.

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