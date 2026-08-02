Ali Habeşoğlu, Galatasaray'ın listesinde!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, kulislerde konuşulan isimlerden biri de Bodrum FK forması giyen 22 yaşındaki Ali Habeşoğlu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetimin genç oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve teknik heyetin raporu doğrultusunda gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.
Henüz resmi bir girişim yapılmasa da oyuncunun ismi gündemdeki alternatifler arasında yer alıyor.
Bodrum'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ali Habeşoğlu, 14 gol attı ve 7 asist yaptı.
Henüz resmi bir girişim yapılmasa da oyuncunun ismi gündemdeki alternatifler arasında yer alıyor.
Bodrum'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ali Habeşoğlu, 14 gol attı ve 7 asist yaptı.