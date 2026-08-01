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El Bilal Toure'nin yeni takımı belli oluyor

Geçen sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren El Bilal Toure'nin Atalanta'dan Parma'ya transferinin kısa süre içinde tamamlanacağı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 20:39 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 20:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
El Bilal Toure'nin yeni takımı belli oluyor
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Bonservisi Atalanta'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren El Bilal Toure'nin kariyerindeki yeni durağı netleşmek üzere. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Parma, Atalanta forması giyen El Bilal Toure'yi transfer etmek için harekete geçti.

Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaşıldığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği aktarıldı.

24 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu, Atalanta'nın bugün Feyenoord ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmada görev yapan El Bilal Toure, 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Malili futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

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