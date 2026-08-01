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Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı için açıklama

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, locası iptal edilen Acun Ilıcalı ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 15:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı için açıklama
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aziz Yıldırım, locası iptal edilen Acun Ilıcalı ile ilgili konuştu. Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:

"Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil.

O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder."

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı, locasının iptali sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

"Başkanlığı biter bitmez locasının parasını ödemeyip bırakan ve yedi yıl boyunca stadımıza uğramayanlardan, birlik ve beraberlik yalanıyla başlayan başkanlık döneminde ilginç bir icat!

O dönem kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi.

Divan toplantısında loca peşinde koşan birini daha dün gibi hatırlıyorum. Aynı kişinin gücü eline geçirdiği ilk anda, şahsi hırs ve hesaplaşmalar uğruna hukuka aykırı işlemler yapması belki kendisine yakışabilir ama oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor.

Bundan sonraki ilk hedefim, kanuni haklarımı kullanarak kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır."

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