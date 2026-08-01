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Fethiyespor, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, son olarak Aliağa FK forması giyen Burak Süleyman ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli sol kanat oyuncusu, kariyerinde iki şampiyonluk yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 15:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, transfer çalışmalarını Burak Süleyman ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulüp, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Fethiyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fethiyespor'umuz, son olarak Aliağa Futbol Kulübü forması giyen Burak Süleyman ile anlaşmaya varmıştır."

KARİYERİNDE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kulüp açıklamasında, Burak Süleyman'ın kariyerinde Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele ettiği ve iki kez şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.

Açıklama, "Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleriyle tamamlandı.

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