Fethiyespor, Burak Süleyman'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, transfer çalışmalarını Burak Süleyman ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert-beyazlı kulüp, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.
RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI
Fethiyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fethiyespor'umuz, son olarak Aliağa Futbol Kulübü forması giyen Burak Süleyman ile anlaşmaya varmıştır."
KARİYERİNDE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Kulüp açıklamasında, Burak Süleyman'ın kariyerinde Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele ettiği ve iki kez şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.
Açıklama, "Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleriyle tamamlandı.
RESMİ SÖZLEŞME İMZALANDI
Fethiyespor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fethiyespor'umuz, son olarak Aliağa Futbol Kulübü forması giyen Burak Süleyman ile anlaşmaya varmıştır."
KARİYERİNDE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Kulüp açıklamasında, Burak Süleyman'ın kariyerinde Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele ettiği ve iki kez şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.
Açıklama, "Burak Süleyman'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleriyle tamamlandı.