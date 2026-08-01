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Beşiktaş'ta dört yıldız forvet adayı listede!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, Alexander Sörloth transferi için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların listesinde Dusan Vlahovic, Patrick Schick ve Nicolas Jackson da bulunuyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 10:54 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 10:58
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta dört yıldız forvet adayı listede!
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Beşiktaş, santrfor transferini Süper Lig başlamadan önce sonuçlandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland engelini aşan siyah-beyazlıların, hücum hattına yapılacak takviye için alternatiflerini belirlediği öne sürüldü.

LİSTE BAŞI VLAHOVIC

Beşiktaş'ın golcü transferindeki ilk hedefinin Dusan Vlahovic olmaya devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Sırp forveti kadrosunda görmek istediği ancak oyuncunun henüz siyah-beyazlılarla pazarlık masasına oturmadığı aktarıldı.

Vlahovic'in kariyerine La Liga veya Premier Lig'de devam etmek istediği ancak bu liglerden beklediği teklifleri henüz bulamadığı ifade edildi.

SÖRLOTH İÇİN BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ın alternatif listesindeki isimlerden birinin Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü.

Başkan Serdal Adalı'nın Norveçli santrforun transferi için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi.

SCHICK'İN MALİYETİ ARAŞTIRILACAK

Siyah-beyazlıların listesinde Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick'in de bulunduğu aktarıldı.

Beşiktaş yönetiminin Alman kulübünün nabzını yoklayacağı ve Çek golcünün transfer maliyetini araştıracağı ifade edildi.

JACKSON DA ÖNERİLEN İSİMLER ARASINDA

Bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson'ın da Beşiktaş'a önerilen futbolcular arasında yer aldığı belirtildi.

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