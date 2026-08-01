Beşiktaş'ta dört yıldız forvet adayı listede!

Beşiktaş, santrfor transferini Süper Lig başlamadan önce sonuçlandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland engelini aşan siyah-beyazlıların, hücum hattına yapılacak takviye için alternatiflerini belirlediği öne sürüldü.
LİSTE BAŞI VLAHOVIC
Beşiktaş'ın golcü transferindeki ilk hedefinin Dusan Vlahovic olmaya devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Sırp forveti kadrosunda görmek istediği ancak oyuncunun henüz siyah-beyazlılarla pazarlık masasına oturmadığı aktarıldı.
Vlahovic'in kariyerine La Liga veya Premier Lig'de devam etmek istediği ancak bu liglerden beklediği teklifleri henüz bulamadığı ifade edildi.
SÖRLOTH İÇİN BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK
Beşiktaş'ın alternatif listesindeki isimlerden birinin Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü.
Başkan Serdal Adalı'nın Norveçli santrforun transferi için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi.
SCHICK'İN MALİYETİ ARAŞTIRILACAK
Siyah-beyazlıların listesinde Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick'in de bulunduğu aktarıldı.
Beşiktaş yönetiminin Alman kulübünün nabzını yoklayacağı ve Çek golcünün transfer maliyetini araştıracağı ifade edildi.
JACKSON DA ÖNERİLEN İSİMLER ARASINDA
Bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson'ın da Beşiktaş'a önerilen futbolcular arasında yer aldığı belirtildi.
LİSTE BAŞI VLAHOVIC
Beşiktaş'ın golcü transferindeki ilk hedefinin Dusan Vlahovic olmaya devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Sırp forveti kadrosunda görmek istediği ancak oyuncunun henüz siyah-beyazlılarla pazarlık masasına oturmadığı aktarıldı.
Vlahovic'in kariyerine La Liga veya Premier Lig'de devam etmek istediği ancak bu liglerden beklediği teklifleri henüz bulamadığı ifade edildi.
SÖRLOTH İÇİN BAŞKANLAR GÖRÜŞECEK
Beşiktaş'ın alternatif listesindeki isimlerden birinin Alexander Sörloth olduğu öne sürüldü.
Başkan Serdal Adalı'nın Norveçli santrforun transferi için Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi.
SCHICK'İN MALİYETİ ARAŞTIRILACAK
Siyah-beyazlıların listesinde Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick'in de bulunduğu aktarıldı.
Beşiktaş yönetiminin Alman kulübünün nabzını yoklayacağı ve Çek golcünün transfer maliyetini araştıracağı ifade edildi.
JACKSON DA ÖNERİLEN İSİMLER ARASINDA
Bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson'ın da Beşiktaş'a önerilen futbolcular arasında yer aldığı belirtildi.