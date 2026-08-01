Galatasaray'da Barış Alper yerine Rafael Leao

Transferin sessiz kulüplerinden Galatasaray'da her an sürpriz gelişmeler yaşanabilir. O sürprizin öznesi ise takımda kalacağı düşünülen ve ona göre planlama yapılan Barış Alper Yılmaz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CİDDİ TEKLİFLER VAR
Geçen sezon transfer mevsiminde sıkıntılı bir dönem geçiren ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifle herkesi yıpratan Yılmaz'a Avrupa'dan ciddi teklifler var.
AVRUPA'YI İSTİYOR
26 yaşındaki oyuncu, kulübün de çıkarlarını düşünerek Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor. Fransa'dan Monaco ve İngiltere'den bazı kulüpler Barış Alper Yılmaz'a olan ilgilerini sözlü olarak kulübe bildirdi.
BARIŞ ALPER YERİNE LEAO
Sarı kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'dan beklentisini en az 30 milyon euro olarak duyurdu. Temsilcisi ile de görüşmeler yapıldı. Geçen sezonki durumu yaşamak istemeyen yönetim, Barış Alper'in olası ayrılığına karşı planını da belirledi: Rafael Leao.
RAFAEL LEAO İÇİN TEKLİF
Milan'ın Portekizli yıldızına olan ilginin yeniden alevlenmesinin sebebinin de Barış olduğu ortaya çıktı. Leao, Galatasaray'a sıcak bakıyor. Portekizli oyuncu için Milan'a 5 milyon euro kiralama artı isteğe bağlı satın alma opsiyonu önerildi. İtalyanlar ise satın almayı isteğe bağlı değil de zorunluya çevrilmesini istiyor ve 40 milyon euro talep ediyor.
Geçen sezon transfer mevsiminde sıkıntılı bir dönem geçiren ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifle herkesi yıpratan Yılmaz'a Avrupa'dan ciddi teklifler var.
AVRUPA'YI İSTİYOR
26 yaşındaki oyuncu, kulübün de çıkarlarını düşünerek Avrupa hayalini gerçekleştirmek istiyor. Fransa'dan Monaco ve İngiltere'den bazı kulüpler Barış Alper Yılmaz'a olan ilgilerini sözlü olarak kulübe bildirdi.
BARIŞ ALPER YERİNE LEAO
Sarı kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'dan beklentisini en az 30 milyon euro olarak duyurdu. Temsilcisi ile de görüşmeler yapıldı. Geçen sezonki durumu yaşamak istemeyen yönetim, Barış Alper'in olası ayrılığına karşı planını da belirledi: Rafael Leao.
RAFAEL LEAO İÇİN TEKLİF
Milan'ın Portekizli yıldızına olan ilginin yeniden alevlenmesinin sebebinin de Barış olduğu ortaya çıktı. Leao, Galatasaray'a sıcak bakıyor. Portekizli oyuncu için Milan'a 5 milyon euro kiralama artı isteğe bağlı satın alma opsiyonu önerildi. İtalyanlar ise satın almayı isteğe bağlı değil de zorunluya çevrilmesini istiyor ve 40 milyon euro talep ediyor.