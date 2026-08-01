Galatasaray'da transfer için dene-gör politikası

Galatasaray'da bu transfer döneminde sürekli olarak telaffuz edilen "kiralık ve kulübe bağlı satın alma opsiyonu" ifadesinin nedeni belli oldu. Artık sarı-kırmızılılar, kiralık getirdiği oyuncuları deneyerek karar vermeyi benimsiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÖNCELİK KİRALAMA
Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, geçmişten alınan dersler nedeniyle öncelikle kiralama işine yöneldiği belirtildi.
YÖNETİMDEN MESAJ
Galatasaraylı yöneticiler, geçen yılı örnek göstererek, "Devre arasında Noa Lang ve Asprilla'yı satın alma opsiyonlu kiraladık. Boey'u ise opsiyonsuz kiralık olarak renklerimize bağladık. Zorunlu satın alma işine girsek bu futbolcuları almak zorunda kalırdık. Geçmişte yine daha sonra faydalanmadığımız oyuncuları bonservisiyle aldığımız için maddi olarak bize çok zararı oldu. Bu nedenle futbolcuyu önce kiralayıp performansını, uyumunu görüp ona göre maddi bir külfetin altına girmek istiyoruz" dedi.
Galatasaray bu sezon da önce kiralık getirip, oyuncunun durumuna göre bonservisini almayı tercih edecek.
Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, geçmişten alınan dersler nedeniyle öncelikle kiralama işine yöneldiği belirtildi.
YÖNETİMDEN MESAJ
Galatasaraylı yöneticiler, geçen yılı örnek göstererek, "Devre arasında Noa Lang ve Asprilla'yı satın alma opsiyonlu kiraladık. Boey'u ise opsiyonsuz kiralık olarak renklerimize bağladık. Zorunlu satın alma işine girsek bu futbolcuları almak zorunda kalırdık. Geçmişte yine daha sonra faydalanmadığımız oyuncuları bonservisiyle aldığımız için maddi olarak bize çok zararı oldu. Bu nedenle futbolcuyu önce kiralayıp performansını, uyumunu görüp ona göre maddi bir külfetin altına girmek istiyoruz" dedi.
Galatasaray bu sezon da önce kiralık getirip, oyuncunun durumuna göre bonservisini almayı tercih edecek.