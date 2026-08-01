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Galatasaray'da transfer için dene-gör politikası

Galatasaray, zorunlu satın alma maddesiyle kiraladığı bazı oyuncularda hayal kırıklığına uğrayınca, son dönemdeki kiralıkları hep kulübe bağlı opsiyon olarak gerçekleştirdi. Gelen oyuncunun performans ve takıma uyumuna bakılırken, bu sezon da aynı koşul ileri sürülüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 09:05
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer için dene-gör politikası
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Galatasaray'da bu transfer döneminde sürekli olarak telaffuz edilen "kiralık ve kulübe bağlı satın alma opsiyonu" ifadesinin nedeni belli oldu. Artık sarı-kırmızılılar, kiralık getirdiği oyuncuları deneyerek karar vermeyi benimsiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÖNCELİK KİRALAMA

Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, geçmişten alınan dersler nedeniyle öncelikle kiralama işine yöneldiği belirtildi.

YÖNETİMDEN MESAJ

Galatasaraylı yöneticiler, geçen yılı örnek göstererek, "Devre arasında Noa Lang ve Asprilla'yı satın alma opsiyonlu kiraladık. Boey'u ise opsiyonsuz kiralık olarak renklerimize bağladık. Zorunlu satın alma işine girsek bu futbolcuları almak zorunda kalırdık. Geçmişte yine daha sonra faydalanmadığımız oyuncuları bonservisiyle aldığımız için maddi olarak bize çok zararı oldu. Bu nedenle futbolcuyu önce kiralayıp performansını, uyumunu görüp ona göre maddi bir külfetin altına girmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray bu sezon da önce kiralık getirip, oyuncunun durumuna göre bonservisini almayı tercih edecek. 

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