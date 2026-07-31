Beşiktaş'ta Devrim Şahin, Bodrumspor'a kiralandı

Beşiktaş, genç futbolcusu Devrim Şahin'in 2026-2027 sezonu sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrumspor'a geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
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DETAYLAR BİRAZDAN...