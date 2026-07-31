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Beşiktaş'ta Devrim Şahin, Bodrumspor'a kiralandı

Beşiktaş, Devrim Şahin'in 1 yıllığına Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Devrim Şahin, Bodrumspor'a kiralandı
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Beşiktaş, genç futbolcusu Devrim Şahin'in 2026-2027 sezonu sonuna kadar Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Devrim Şahin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Bodrumspor'a geçici transfer olmuştur. Devrim Şahin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.



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