Liverpool'da ortalık karıştı! Jones ile Szoboszlai tartıştı

Liverpool'un orta saha oyuncuları Curtis Jones ile Dominik Szoboszlai, Wrexham karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından saha içinde tartışma yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ABD kampı kapsamında New York'taki Yankee Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Liverpoollu futbolcular taraftarları alkışlamak için saha içinde yürürken Curtis Jones ile Dominik Szoboszlai arasında hararetli bir tartışma yaşandı. İkilinin arasındaki gerginliğe daha sonra Kostas Tsimikas da dahil oldu.
Tartışmanın çıkış nedeni netlik kazanmazken, maç sırasında dikkat çeken bir detay da olayın arkasındaki olası sebeplerden biri olarak gösterildi. Karşılaşmada oyundan alınan Szoboszlai'nin kaptanlık pazubandını Curtis Jones yerine Kostas Tsimikas'a vermesi dikkat çekti. Tartışma sırasında ise Tsimikas'ın elindeki kaptanlık pazubandını sinirli bir şekilde yere fırlattığı görüntülere yansıdı.
Öte yandan Liverpool, bu yaz transfer döneminde Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti.
25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Anfield'daki sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
IRAOLA: "JONES'UN KALMASINI İSTİYORUM"
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, daha önce yaptığı açıklamada Curtis Jones'u takımda tutmak istediğini açıkça dile getirmişti.
İspanyol teknik adam, "Curtis'i çok yüksek seviyede değerlendiriyorum. Bana göre harika bir oyuncu. Bizimle kalmasını ve şimdiye kadar gösterdiği performansı sürdürmesini umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
SZOBOSZLAI: "HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"
Karşılaşmanın ardından BBC Sport'un yaşanan tartışmayla ilgili sorusunu yanıtlayan Dominik Szoboszlai, olayın ayrıntılarına girmedi ancak şu ifadeleri kullandı:
"Takımdan birkaç oyuncu ayrıldı. Belki takımın en yaşlı isimleri değiliz ama uzun süredir buradayız. Hepimiz aynı gemideyiz ve hem kulüp hem de birbirimiz için en iyisini istiyoruz."
"Virgil (Van Dijk) bizim kaptanımız. Onun ve hocamızın söylediklerini sonuna kadar takip edeceğiz. Herkes adına konuşabileceğimi düşünüyorum; bu sezon başarılı olmak istiyoruz."
"Bu uzun vadeli bir süreç. Yeni bir teknik direktörümüz var ve takım değişti. Belki birkaç ay içinde değil ama uzun vadede her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum."
LIVERPOOL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Liverpool kaynakları ise tartışmanın içeriğinin bilinmediğini ancak bu tür fikir ayrılıklarının üst düzey rekabet ortamlarında olağan karşılandığını belirtti.
Kulüp kaynaklarına göre olayın kamuoyu önünde yaşanmasının nedeni, futbolcuların maç sonunda soyunma odasına gitmek yerine taraftarları selamlamak için saha içinde tur atıyor olmalarıydı. Liverpool cephesi, bu tarz tartışmaların elit seviyedeki takımlarda zaman zaman yaşanabildiğini ve olağan bir durum olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Tartışmanın çıkış nedeni netlik kazanmazken, maç sırasında dikkat çeken bir detay da olayın arkasındaki olası sebeplerden biri olarak gösterildi. Karşılaşmada oyundan alınan Szoboszlai'nin kaptanlık pazubandını Curtis Jones yerine Kostas Tsimikas'a vermesi dikkat çekti. Tartışma sırasında ise Tsimikas'ın elindeki kaptanlık pazubandını sinirli bir şekilde yere fırlattığı görüntülere yansıdı.
Öte yandan Liverpool, bu yaz transfer döneminde Curtis Jones için Inter'den gelen 25 milyon euroluk teklifi reddetmişti.
25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Anfield'daki sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
IRAOLA: "JONES'UN KALMASINI İSTİYORUM"
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, daha önce yaptığı açıklamada Curtis Jones'u takımda tutmak istediğini açıkça dile getirmişti.
İspanyol teknik adam, "Curtis'i çok yüksek seviyede değerlendiriyorum. Bana göre harika bir oyuncu. Bizimle kalmasını ve şimdiye kadar gösterdiği performansı sürdürmesini umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
SZOBOSZLAI: "HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"
Karşılaşmanın ardından BBC Sport'un yaşanan tartışmayla ilgili sorusunu yanıtlayan Dominik Szoboszlai, olayın ayrıntılarına girmedi ancak şu ifadeleri kullandı:
"Takımdan birkaç oyuncu ayrıldı. Belki takımın en yaşlı isimleri değiliz ama uzun süredir buradayız. Hepimiz aynı gemideyiz ve hem kulüp hem de birbirimiz için en iyisini istiyoruz."
"Virgil (Van Dijk) bizim kaptanımız. Onun ve hocamızın söylediklerini sonuna kadar takip edeceğiz. Herkes adına konuşabileceğimi düşünüyorum; bu sezon başarılı olmak istiyoruz."
"Bu uzun vadeli bir süreç. Yeni bir teknik direktörümüz var ve takım değişti. Belki birkaç ay içinde değil ama uzun vadede her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum."
LIVERPOOL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA
Liverpool kaynakları ise tartışmanın içeriğinin bilinmediğini ancak bu tür fikir ayrılıklarının üst düzey rekabet ortamlarında olağan karşılandığını belirtti.
Kulüp kaynaklarına göre olayın kamuoyu önünde yaşanmasının nedeni, futbolcuların maç sonunda soyunma odasına gitmek yerine taraftarları selamlamak için saha içinde tur atıyor olmalarıydı. Liverpool cephesi, bu tarz tartışmaların elit seviyedeki takımlarda zaman zaman yaşanabildiğini ve olağan bir durum olarak değerlendirildiğini ifade etti.