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Bournemouth'tan Antonio Silva hamlesi! Anlaşma sağlandı

Bournemouth, Benfica'nın 22 yaşındaki stoperi Antonio Silva'nın transferi için anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, Portekizli savunmacı için bonuslarla birlikte yaklaşık 30.4 milyon euro ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 19:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth'tan Antonio Silva hamlesi! Anlaşma sağlandı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Benfica forması giyen stoper Antonio Silva'nın transferi için Portekiz temsilcisiyle anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinin, 22 yaşındaki Portekizli savunmacı için Benfica'ya bonuslarla birlikte yaklaşık 30.4 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Anlaşmanın, 25 milyon eurosu garanti ücret, 5 milyon eurosu ise performansa dayalı bonuslardan oluştuğu ifade edildi.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN İNGİLTERE'YE GİTTİ

Transferin resmiyet kazanması için Antonio Silva'nın sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gittiği aktarıldı.

SENESI'NİN YERİNİ DOLDURACAK

Bournemouth'un, bu ay serbest transferle Tottenham'a katılan Marcos Senesi'nin yerini doldurmayı öncelik olarak belirlediği ve Antonio Silva'yı listenin ilk sırasına yazdığı kaydedildi.

BENFICA'DA KISA SÜREDE YILDIZLAŞTI

2022 yılında Benfica A Takımı'na yükselen Antonio Silva, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Genç savunmacı, Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev yaptı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Portekiz Milli Takımı formasını bugüne kadar 20 kez giyen Silva, 2022 FIFA Dünya Kupası ile EURO 2024 kadrolarında yer aldı. Ancak teknik direktör Roberto Martinez, başarılı stoperi bu yaz düzenlenen turnuvanın kadrosuna dahil etmedi.

YAZIN İKİNCİ TRANSFERİ OLACAK

Antonio Silva'nın transferinin tamamlanması halinde, Bournemouth'un bu yazki ikinci takviyesi olacak. İngiliz ekibi daha önce Elche'den Alvaro Rodriguez'i bonuslarla birlikte 30.1 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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