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Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Mauro Junior kararını verdi!

Fenerbahçe ve Porto'nun transfer listesinde yer alan Mauro Junior, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 17:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Mauro Junior kararını verdi!
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PSV'nin Brezilyalı yıldızı Mauro Junior, bu sezon da Hollanda ekibinde forma giyeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı değerlendiren ve sözleşmesinde belirli bir bonservis bedeliyle serbest kalmasını sağlayan madde bulunan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine Eindhoven temsilcisinde devam etme kararı aldı.

FENERBAHÇE VE PORTO İLGİLENMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Mauro Junior ile Portekiz ekibi Porto da yakından ilgileniyordu. Hem orta sahada hem de savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabilen Brezilyalı futbolcu, gelen tekliflere rağmen PSV'de kalmayı tercih etti.

SÖZLEŞMESİ

Mauro Junior'un PSV ile olan sözleşmesi 2029 yılının haziran ayına kadar devam ediyor.

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