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Kings, Zach LaVine'in geleceği konusunda garanti vermedi

Zach LaVine'in 2026-27 sezonu için 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanması Sacramento Kings ile sözleşmesini garanti altına aldı ancak kulüpteki uzun vadeli geleceğini garanti etmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 16:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings, Zach LaVine'in geleceği konusunda garanti vermedi
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Zach LaVine'in 2026-27 sezonu için 48.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanması Sacramento Kings ile sözleşmesini garanti altına aldı ancak kulüpteki uzun vadeli geleceğini garanti etmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kings muhabiri James Ham'in aktardığına göre Sacramento yönetimi, yeniden yapılanma sürecini sürdürürken LaVine'e geleceğinin belirsiz olduğunu açık şekilde iletti.

Ham, Kings'in deneyimli guarda oyuncu opsiyonunu kullandıktan sonra "artık hiçbir şeyin garanti olmadığını" söylediğini ve kadro yapılanmasına ilişkin kararların tamamen kulübün çıkarları doğrultusunda alınacağını aktardı.

Ham ayrıca, eğer taraflar sözleşme feshi (buyout) yoluna gidecekse bunun mümkün olduğunca erken gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Ancak şu ana kadar bu yönde ciddi bir ilerleme sağlanmadığını da sözlerine ekledi.

Bu açıklamalar, daha önce Jake Fischer'ın Sacramento'nun LaVine'i yüksek maaşına rağmen şu an için serbest bırakmayı planlamadığı yönündeki haberleriyle de örtüşüyor.

Kings'in deneyimli skoreri kadroda tutarak sezon içerisinde oluşabilecek takas fırsatlarını değerlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

LaVine, sağlıklı olduğu dönemlerde Sacramento'nun en etkili hücum silahlarından biri olmayı sürdürüyor.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon 39 maçta 19.2 sayı, 2.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalarken, yüzde 47.9 saha içi, maç başına 6.5 üç sayı denemesinde yüzde 39.0 üçlük ve yüzde 88.0 serbest atış isabetiyle oynadı.

Yüzde 56.9 efektif saha içi isabet oranı da takımın en iyi dereceleri arasında yer aldı.

Öte yandan Kings, 22 galibiyet ve 60 mağlubiyetle Utah Jazz ile birlikte ligin en kötü ikinci derecesini elde etti ve Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamladı.

Genel menajer Scott Perry, bu başarısız sezonun ardından mali esnekliği artırmayı ve genç oyunculara yönelmeyi öncelik haline getirdi.

Sacramento'nun yaz dönemindeki en dikkat çekici hamlelerinden biri ise altı kez All-Star seçilen DeMar DeRozan'ı takas edecek takım bulamayınca serbest bırakması oldu.

Bu karar sayesinde DeRozan'ın 25.7 milyon dolarlık maaşının büyük bölümü maaş bütçesinden çıkarıldı ve kulüp ilk apronun altında ek maaş esnekliği kazandı.

Kings ayrıca 2026 NBA Draftı'nda yedinci sıradan Arkansas çıkışlı oyun kurucu Darius Acuff Jr.'ı seçerken, 29. sıradan Alex Karaban'ı kadrosuna kattı ve ikinci turda Houston guardı Emanuel Sharp'ı draft etti.

Sacramento bunun yanında Precious Achiuwa ile iki yıl 11.5 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı ve çıkış yakalayan Daeqwon Plowden'ı da iki yıllık kontratla kadroya kattı.

Yeniden yapılanma süreci içerisinde LaVine'in sözleşmesi, Sacramento'nun en değerli takas kozlarından biri haline gelmiş durumda.

30 yaşındaki yıldız, kontratının son sezonuna girerken diğer takımlar da uzun vadeli maaş yükü altına girmeden önemli bir skoreri kadrolarına katma fırsatına sahip olacak.

LaVine, Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls ve Sacramento Kings formalarıyla çıktığı 12 NBA sezonunda maç başına 20.7 sayı ortalaması yakaladı.

2025 takas döneminde Chicago'dan Sacramento'ya gelen yıldız oyuncu, Kings formasıyla ilk 32 maçında 22.4 sayı ortalaması yakalamış, geçen sezon ise 19.2 sayı ortalamasıyla mücadele etmişti.

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