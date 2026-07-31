Trail Blazers ile Portland yönetimi, Moda Center'ın yenilenmesi için görüştü

Portland Trail Blazers temsilcileri, perşembe günü Portland Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek, yaşlanan Moda Center'ın yenilenmesi ve yeni kira sözleşmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toplantı, yaklaşık 600 milyon dolarlık renovasyon projesine ilişkin tartışmalı müzakerelerin devam ettiği süreçte düzenlendi. Söz konusu proje, Blazers ile uzun vadeli yeni kira anlaşmasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Taraflar arasındaki mevcut geçiş sözleşmesi ise 2030 yılında sona erecek.
Oregon eyaleti, Portland Belediyesi'nin 120 milyon dolar katkı sağlaması ve Multnomah County'nin de finansman sağlaması şartıyla projeye 365 milyon dolar kaynak ayırmayı taahhüt etmiş durumda.
Trail Blazers'ın yeni sahibi Tom Dundon daha önce yaptığı açıklamalarda, eyalet, şehir ve ilçe yönetimlerinin Moda Center renovasyonunu finanse etmeyi kabul etmesi halinde takımı Portland'da tutacak 20 yıllık yeni bir kira sözleşmesine imza atacağını söylemişti. Moda Center, NBA'de uzun yıllardır kapsamlı şekilde yenilenmeyen en eski salon konumunda bulunuyor.
İlk hazırlanan taslak anlaşmada maliyet üst sınırları yer alırken, bütçeyi aşan harcamaların kulüp tarafından karşılanması gerektiği belirtilmişti.
Kulübün iş operasyonlarından sorumlu başkanı Dewayne Hankins ise yeni sahiplerin Portland'a olan bağlılığını vurguladı.
"Yeni sahiplerimiz, Rip City'nin gurur duyacağı bir takım kurabileceğimize inanıyor ve Portland'ın bu takım için en doğru ve en doğal şehir olduğunu düşünüyorlar."
Hankins ve Trail Blazers yönetimi, gerçek anlamda müzakerelere başlanabilmesi için öncelikle geçiş anlaşmasında yer alan ve kulübün Moda Center'ı "NBA standartlarında birinci sınıf bir salon" olarak işletmesini zorunlu kılan maddenin kaldırılması gerektiğini savundu.
Söz konusu maddenin bazı belediye meclisi üyeleri tarafından kulübe karşı olası hukuki süreç tehdidi oluşturmak amacıyla kullanıldığını belirten Hankins, bunun görüşmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.
"Her ne kadar iyi niyetle müzakere masasına otursak da, 'birinci sınıf salon' standardı bize karşı bir silah olarak kullanıldı ve görüşmeler üzerinde caydırıcı bir etki yarattı. Açık konuşmak gerekirse bu ifade, 30 yıl önce imzalanan kira sözleşmesinden kalan eski bir madde. Günümüz NBA sözleşmelerinde böyle bir standart bulunmuyor, hatta o dönemde bile alışılmış bir uygulama değildi. Dahası, şehirle yapılacak yeni sözleşmede de böyle bir madde yer almayacak."
Hankins ayrıca kulübün salonun inşa edilmesinden bu yana yapım ve bakım çalışmaları için 1 milyar doların üzerinde harcama yaptığını söyledi.
Portland Belediye Başkanı Keith Wilson ise, "Trail Blazers, Rip City Management ya da başka herhangi bir tarafa dava açmayı değerlendirmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Multnomah County'nin renovasyona sağlayacağı katkı 6 Ağustos'ta oylanacak. Portland Belediye Meclisi ise konuyu 12 Ağustos'ta oylamaya sunacak.
Oregon eyaleti, Portland Belediyesi'nin 120 milyon dolar katkı sağlaması ve Multnomah County'nin de finansman sağlaması şartıyla projeye 365 milyon dolar kaynak ayırmayı taahhüt etmiş durumda.
Trail Blazers'ın yeni sahibi Tom Dundon daha önce yaptığı açıklamalarda, eyalet, şehir ve ilçe yönetimlerinin Moda Center renovasyonunu finanse etmeyi kabul etmesi halinde takımı Portland'da tutacak 20 yıllık yeni bir kira sözleşmesine imza atacağını söylemişti. Moda Center, NBA'de uzun yıllardır kapsamlı şekilde yenilenmeyen en eski salon konumunda bulunuyor.
İlk hazırlanan taslak anlaşmada maliyet üst sınırları yer alırken, bütçeyi aşan harcamaların kulüp tarafından karşılanması gerektiği belirtilmişti.
Kulübün iş operasyonlarından sorumlu başkanı Dewayne Hankins ise yeni sahiplerin Portland'a olan bağlılığını vurguladı.
"Yeni sahiplerimiz, Rip City'nin gurur duyacağı bir takım kurabileceğimize inanıyor ve Portland'ın bu takım için en doğru ve en doğal şehir olduğunu düşünüyorlar."
Hankins ve Trail Blazers yönetimi, gerçek anlamda müzakerelere başlanabilmesi için öncelikle geçiş anlaşmasında yer alan ve kulübün Moda Center'ı "NBA standartlarında birinci sınıf bir salon" olarak işletmesini zorunlu kılan maddenin kaldırılması gerektiğini savundu.
Söz konusu maddenin bazı belediye meclisi üyeleri tarafından kulübe karşı olası hukuki süreç tehdidi oluşturmak amacıyla kullanıldığını belirten Hankins, bunun görüşmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.
"Her ne kadar iyi niyetle müzakere masasına otursak da, 'birinci sınıf salon' standardı bize karşı bir silah olarak kullanıldı ve görüşmeler üzerinde caydırıcı bir etki yarattı. Açık konuşmak gerekirse bu ifade, 30 yıl önce imzalanan kira sözleşmesinden kalan eski bir madde. Günümüz NBA sözleşmelerinde böyle bir standart bulunmuyor, hatta o dönemde bile alışılmış bir uygulama değildi. Dahası, şehirle yapılacak yeni sözleşmede de böyle bir madde yer almayacak."
Hankins ayrıca kulübün salonun inşa edilmesinden bu yana yapım ve bakım çalışmaları için 1 milyar doların üzerinde harcama yaptığını söyledi.
Portland Belediye Başkanı Keith Wilson ise, "Trail Blazers, Rip City Management ya da başka herhangi bir tarafa dava açmayı değerlendirmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Multnomah County'nin renovasyona sağlayacağı katkı 6 Ağustos'ta oylanacak. Portland Belediye Meclisi ise konuyu 12 Ağustos'ta oylamaya sunacak.