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Çaykur Rizespor'dan Rashica hamlesi!

Çaykur Rizespor, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kosovalı futbolcunun ise transfere şimdilik mesafeli olduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 13:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Çaykur Rizespor'dan Rashica hamlesi!
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Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken Beşiktaş'ın Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica'yı gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rizedeyiz.com'un haberine göre; yeşil-mavili ekip, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimlerini sürdürürken Beşiktaş'ın da Rashica'nın kiralık ya da bonservisiyle ayrılığına sıcak baktığı aktarıldı.

RASHICA ŞİMDİLİK MESAFELİ

Çaykur Rizespor'un ilgisine rağmen Rashica'nın ilk etapta transfere sıcak bakmadığı, görüşmelerin devam ettiği ve deneyimli oyuncunun ikna edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Sağ kanadın yanı sıra sol kanat, 10 numara ve ikinci forvet pozisyonlarında da görev yapabilen Rashica, geçen sezon Süper Lig'de 25 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Kosovalı futbolcunun ligdeki tek golü ise Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada gelmişti. 

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