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Göztepe'ye İspanyol sol bek: Toni Lato

Göztepe'nin İspanya La Liga 2 ekiplerinden Mallorca'da forma giyen 28 yaşındaki sol bek Toni Lato'yu gündemine aldığı öğrenilirken, temasların başlayacağı İfade edildi. Oyuncunun Avrupa hedefi nedeniyle gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 13:39
Haber: Yeni Asır, Fotoğraf: Imago
Göztepe'ye İspanyol sol bek: Toni Lato
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle hazırlanan Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, İspanya La Liga 2 ekiplerinden Mallorca'da forma giyen deneyimli sol bek Toni Lato'yu gündemine aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin, 28 yaşındaki İspanyol oyuncunun transfer şartlarını araştırdığı ve kısa süre içerisinde hem oyuncu hem de kulübü Mallorca ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı ifade edildi.

14 MAÇTA OYNADI

Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lato'nun güncel piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon Euro olduğu belirtildi. 2020-2021 sezonunda Hollanda devi PSV Eindhoven'a kiralanan tecrübeli futbolcu, daha sonra yeniden İspanya'ya dönerek Osasuna forması giydi. Tecrübeli sol bek sol bek, geçen sene 14 karşılaşmada görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.

HEDEFİ ETKİLİ OLDU

Daha fazla forma şansı bulabileceği ve Avrupa kupalarında mücadele edecek iddialı bir takımın parçası olmak isteyen Lato'nun, bu nedenle Göztepe'nin sunduğu projeye sıcak baktığı öğrenildi. Avrupa hedefi bulunan sarı-kırmızılıların projesinin transferde önemli bir etken olabileceği ifade edildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un da sol bek pozisyonunda rekabeti artıracak, savunma ve hücum yönü güçlü bir oyuncu istediği belirtilirken, Toni Lato'nun bu profile uygun isimlerden biri olduğu kaydedildi. Kariyerinin büyük bölümünü La Liga seviyesinde geçiren deneyimli futbolcunun, yeniden düzenli forma giyebileceği ve çıkış yakalayabileceği bir takım aradığı, Göztepe yönetiminin de transferi sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi. Kaleci transferini de noktalayan Göz-Göz, sol bek transferinin ardından yerli isimleri kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ DE VAR

Milli takım formasını da giyen Toni Lato, İspanya'nın alt yaş kategorilerinde önemli deneyimler kazandı. Başarılı sol bek, İspanya U19 Milli Takımı'nda 2, U21 Milli Takımı'nda ise 3 kez forma giyerek ülkesini uluslararası arenada temsil etti. Alt yaş milli takımlarındaki performansıyla dikkat çeken Lato, Valencia altyapısından yetişen jenerasyonun önemli isimleri arasında gösterildi. Özellikle hücuma verdiği katkı ve teknik kapasitesiyle milli takım teknik heyetlerinin de beğenisini kazandı.

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