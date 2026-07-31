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Göztepe'ye Bekir Turaç Böke geliyor

Göztepe, Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki golcü Bekir Turaç Böke ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'ye Bekir Turaç Böke geliyor
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Süper Lig'de yeni sezon için gün saymaya başlayan Göztepe, ileri uca yerli takviye olarak Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke'yle anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilyalı golcüsü Juan'ı 15 milyon euro artı bonuslar karşılığı Rus ekibi CSKA Moskova'ya satmaya hazırlanan Göz-Göz, 27 yaşındaki Bekir Turaç ve kulübüyle anlaşma sağladı. Transfere karşılık geçen sezon ara transferde Bodrum FK'dan alınan Ganalı defansif orta saha Musah Mohammed'in de Sivasspor'a verileceği öğrenildi.

Kariyerinde Etimesgut Bld, Altındağ Bld, Artvin Hopaspor, Çanka FK formalarını da giyen Bekir Turaç, Denizlispor'da parladıktan sonra 2024-2025 sezonunda o dönem Süper Lig'deki Sivasspor'a transfer olmuştu. Bekir Turaç geçen sezon ise 1'inci Lig'de 29 maçta 8 gol, 1asistle oynadı. Göz-Göz yerli golcü olarak Bodrum FK'dan Ali Habeşoğlu'yla ilgileniyordu. Bekir Turaç, İrlandalı forvet Sinclair Armstrong, Brezilyalı golcü Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ve Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili'den sonra sarı-kırmızılıların altıncı transferi olacak.

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