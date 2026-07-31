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YKS Tercihleri Ne Zaman Açıklanacak? 2026 Üniversite Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2026 11:58 -
Güncelleme Tarihi:
31 Temmuz 2026 11:58
YKS Tercihleri Ne Zaman Açıklanacak? 2026 Üniversite Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevirdi. "YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?" sorusu, üniversite adaylarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
ÖSYM, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçların tercih değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edilmesi bekleniyor.
YKS tercih sonuçları nereden açıklanacak?Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.ÖSYM ayrıca sonuçların açıklandığını resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak.Tercih sonuçları açıklandıktan sonra ne olacak?Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite kayıt süreci başlayacak. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ÖSYM ve üniversiteler tarafından açıklanacak kayıt takvimine göre işlemlerini tamamlayacak.Kayıtların ardından boş kontenjan oluşması halinde ek yerleştirme süreci de başlatılacak.YKS tercihleri ne zaman sona erdi?
2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme işlemleri başlayacak.Sonuç: YKS Tercihleri Ne Zaman Açıklanacak?2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Yerleştirme sonuçlarının tercih değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından AİS sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adayların yalnızca ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.
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