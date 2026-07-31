Ozan Tufan'dan ayrılık itirafı: 'Trabzonspor'dan gönderilebilirdim'

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, Avusturya'nın Schladming kasabasındaki kamp sırasında 61saat'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili takıma ilk geldiği dönemde taraftarın kendisine mesafeli yaklaştığını belirten Ozan, geçen sezon kulüpten ayrılma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.
"BELKİ BURADAN GİDEBİLİRDİM"
Taraftarla arasındaki ilişkinin zaman içinde değiştiğini anlatan Ozan Tufan, şu ifadeleri kullandı:
"Geldiğim dönemde bana karşı bakış açısının çok olumlu olmadığını biliyordum. Önemli olan bunu kırabilmekti. Trabzonspor gibi büyük bir camiada başka bir kulüpten gelip bunu yapmak kolay değil. Son dönemlerde şehirdeki insanların bana sahip çıkması çok değerliydi. Virajı çok hızlı döndük. Belki buradan gidebilirdim, belki gönderilebilirdim. Öyle durumlar da olabilirdi."
"FATİH HOCA İLE GÜZEL BİR İVME YAKALADIM"
Teknik direktör Fatih Tekke'nin performansındaki etkisine dikkat çeken deneyimli futbolcu, "Fatih Hoca ile birlikte güzel bir ivme yakaladım ve yukarı doğru gittiğimi düşünüyorum." dedi.
Tekke ile her gün sohbet ettiklerini belirten Ozan, aralarındaki ilişkinin zamanla farklı bir seviyeye ulaştığını ifade etti.
"GELDİĞİMDE NEREDEYSE GÖNDERİLECEKTİN"
Ozan Tufan, Fatih Tekke ile yaptığı konuşmayı da anlattı:
"Dün bana, 'Geldiğimde neredeyse gönderilecektin. Şimdi herkes seni seviyor, şehir sana sahip çıkıyor. Nereden nereye geldik.' dedi. Sonra da 'Bana bir kere teşekkür etmen benim için yeterli.' diye ekledi."
Tecrübeli oyuncu, Fatih Tekke'yi işine bağlılığıyla övdü:
"Fatih Hoca tam anlamıyla bir işkolik. Tesiste kaldığım dönemlerde sabaha kadar çalışıp sabah antrenmanda bize bunları anlattığına çok kez şahit oldum. İşine bu kadar âşık insan çok az gördüm."
"İLK KUPAMI KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Geçen sezon kariyerindeki ilk kupayı kazandığını belirten Ozan Tufan, bunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi:
"Çok final kaybettim, birçok yarışın içinde oldum ancak kupayı kazanmanın tarifi çok farklı. Böyle bir arkadaş grubuyla bunu yaşamak ayrı bir mutluluk oldu."
Ozan, oğlunun da şampiyonluk sevincine ortak olmasının mutluluğunu artırdığını dile getirdi.
"MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDIĞINDA MORALİM BOZULDU"
Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasını da değerlendiren bordo-mavili futbolcu, kararın kendisini üzdüğünü söyledi:
"Kadro açıklandığında moralim bozuldu. Dünya Kupası'nda arkadaşlarımın yanında olmak isterdim ancak bu bir tercih meselesi ve saygı duyuyoruz."
Ozan, yeniden milli takıma davet edilene kadar çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.
"YÜZDE YÜZ ARKADAŞLIK"
Trabzonspor'daki oyuncuların performanslarının yükselmesindeki en önemli etkenin takım içindeki arkadaşlık olduğunu belirten Ozan Tufan, şunları söyledi:
"Burada bir oyuncunun hatasını kollamak yerine başarısıyla mutlu oluyoruz. Sahada birbirimiz için mücadele ediyoruz. Fatih Hoca karakterli bir grup inşa etti."
"HER MAÇTA GELİŞEN BİR OZAN GÖRECEKLER"
Yeni sezon öncesinde taraftara mesaj veren Ozan Tufan, performansını daha da yukarı taşımak istediğini belirtti:
"Oynadığım her maçta yukarı doğru giden bir Ozan Tufan görecekler. Kendisini koruyan ya da geriye giden değil, sürekli gelişen bir Ozan olacak."
"TARAFTAR EN BÜYÜK İTİCİ GÜCÜMÜZ"
Bordo-mavili taraftarlara destek çağrısında bulunan Ozan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftar bizim en büyük itici gücümüz. Tek isteğim, her maçta bizi aynı şekilde desteklemeleri. Biz de her maçta onlarla birlikte dolu dolu bir Trabzonspor yaşamak istiyoruz."
"BELKİ BURADAN GİDEBİLİRDİM"
Taraftarla arasındaki ilişkinin zaman içinde değiştiğini anlatan Ozan Tufan, şu ifadeleri kullandı:
"Geldiğim dönemde bana karşı bakış açısının çok olumlu olmadığını biliyordum. Önemli olan bunu kırabilmekti. Trabzonspor gibi büyük bir camiada başka bir kulüpten gelip bunu yapmak kolay değil. Son dönemlerde şehirdeki insanların bana sahip çıkması çok değerliydi. Virajı çok hızlı döndük. Belki buradan gidebilirdim, belki gönderilebilirdim. Öyle durumlar da olabilirdi."
"FATİH HOCA İLE GÜZEL BİR İVME YAKALADIM"
Teknik direktör Fatih Tekke'nin performansındaki etkisine dikkat çeken deneyimli futbolcu, "Fatih Hoca ile birlikte güzel bir ivme yakaladım ve yukarı doğru gittiğimi düşünüyorum." dedi.
Tekke ile her gün sohbet ettiklerini belirten Ozan, aralarındaki ilişkinin zamanla farklı bir seviyeye ulaştığını ifade etti.
"GELDİĞİMDE NEREDEYSE GÖNDERİLECEKTİN"
Ozan Tufan, Fatih Tekke ile yaptığı konuşmayı da anlattı:
"Dün bana, 'Geldiğimde neredeyse gönderilecektin. Şimdi herkes seni seviyor, şehir sana sahip çıkıyor. Nereden nereye geldik.' dedi. Sonra da 'Bana bir kere teşekkür etmen benim için yeterli.' diye ekledi."
Tecrübeli oyuncu, Fatih Tekke'yi işine bağlılığıyla övdü:
"Fatih Hoca tam anlamıyla bir işkolik. Tesiste kaldığım dönemlerde sabaha kadar çalışıp sabah antrenmanda bize bunları anlattığına çok kez şahit oldum. İşine bu kadar âşık insan çok az gördüm."
"İLK KUPAMI KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Geçen sezon kariyerindeki ilk kupayı kazandığını belirten Ozan Tufan, bunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi:
"Çok final kaybettim, birçok yarışın içinde oldum ancak kupayı kazanmanın tarifi çok farklı. Böyle bir arkadaş grubuyla bunu yaşamak ayrı bir mutluluk oldu."
Ozan, oğlunun da şampiyonluk sevincine ortak olmasının mutluluğunu artırdığını dile getirdi.
"MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDIĞINDA MORALİM BOZULDU"
Dünya Kupası kadrosunda yer alamamasını da değerlendiren bordo-mavili futbolcu, kararın kendisini üzdüğünü söyledi:
"Kadro açıklandığında moralim bozuldu. Dünya Kupası'nda arkadaşlarımın yanında olmak isterdim ancak bu bir tercih meselesi ve saygı duyuyoruz."
Ozan, yeniden milli takıma davet edilene kadar çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.
"YÜZDE YÜZ ARKADAŞLIK"
Trabzonspor'daki oyuncuların performanslarının yükselmesindeki en önemli etkenin takım içindeki arkadaşlık olduğunu belirten Ozan Tufan, şunları söyledi:
"Burada bir oyuncunun hatasını kollamak yerine başarısıyla mutlu oluyoruz. Sahada birbirimiz için mücadele ediyoruz. Fatih Hoca karakterli bir grup inşa etti."
"HER MAÇTA GELİŞEN BİR OZAN GÖRECEKLER"
Yeni sezon öncesinde taraftara mesaj veren Ozan Tufan, performansını daha da yukarı taşımak istediğini belirtti:
"Oynadığım her maçta yukarı doğru giden bir Ozan Tufan görecekler. Kendisini koruyan ya da geriye giden değil, sürekli gelişen bir Ozan olacak."
"TARAFTAR EN BÜYÜK İTİCİ GÜCÜMÜZ"
Bordo-mavili taraftarlara destek çağrısında bulunan Ozan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Taraftar bizim en büyük itici gücümüz. Tek isteğim, her maçta bizi aynı şekilde desteklemeleri. Biz de her maçta onlarla birlikte dolu dolu bir Trabzonspor yaşamak istiyoruz."