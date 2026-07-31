Cunningham'in Pistons'a yıldız oyuncu kazandırma girişimleri başarısız oldu

Detroit Pistons'ın yıldızı Cade Cunningham'ın, takımın yaz dönemindeki transfer çalışmalarında aktif rol aldığı ancak kulübün hedeflediği yıldız isimleri kadroya katmayı başaramadığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vincent Goodwill'in haberine göre Cunningham, Austin Reaves, Kevin Durant, Kawhi Leonard ve Kyrie Irving'i Detroit'e gelmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak bu girişimlerin hiçbiri anlaşmayla sonuçlanmadı.
Haberde, Cunningham'ın 2025-26 sezonundaki çıkışının ardından organizasyon içerisindeki etkisinin önemli ölçüde arttığı vurgulandı. Pistons yönetiminin ise ligin en iyi Doğu Konferansı derecesini elde ettiği sezonun ardından rotasını dış transferlerden ziyade mevcut çekirdeğin gelişimine çevirdiği belirtildi.
Cunningham, 64 maçta 23.9 sayı, 9.9 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalayarak MVP oylamasında beşinci sırada yer aldı ve All-NBA Birinci Takımı'na seçildi. Yıldız oyuncu ayrıca yüzde 46.1 saha içi ve yüzde 34.2 üç sayı isabetiyle oynarken, Detroit'i gerçek bir şampiyonluk adayına dönüştüren hücumun liderliğini yaptı.
Detroit'in genç çekirdeği sezon boyunca önemli gelişim gösterdi.
Jalen Duren, 70 maçta 19.5 sayı, 10.5 ribaund ve yüzde 65 saha içi isabetiyle oynayarak All-NBA Üçüncü Takımı'na seçildi.
Ausar Thompson ise maç başına 2.0 top çalma ortalamasıyla ligin elit savunmacıları arasına girerken, Yılın Savunmacısı oylamasını üçüncü sırada tamamladı ve NBA En İyi Savunma Birinci Takımı'nda yer aldı.
Doğu Konferansı'nı lider tamamlamasına rağmen Detroit'in playoff yolculuğu hayal kırıklığıyla sona erdi. Pistons, ilk turda Orlando Magic'i 2-1 geriden gelerek yedi maç sonunda eledikten sonra konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers'a yine yedi maç sonunda elendi.
Bir başka süper yıldızı kadrosuna katamayan Detroit, Cunningham etrafındaki kadroyu daha hedef odaklı hamlelerle şekillendirmeyi sürdürdü.
Pistons, John Collins'i üç yıl 51 milyon dolarlık sözleşmeyle kadrosuna katarken, tecrübeli forvet Tobias Harris'in serbest oyuncu olarak San Antonio Spurs'e gitmesine izin verdi.
Kulüp ayrıca, yüzde 41 üç sayı isabetiyle önemli bir dış şut tehdidi oluşturan Duncan Robinson ile de yola devam etti.
Detroit, 2026 NBA Draftı'nda da agresif bir tutum sergileyerek 21. sıradan 17. sıraya yükseldi ve Stanford çıkışlı guard Ebuka Okorie'yi seçti. Pistons daha sonra ikinci turda savunmacı uzun Ugonna Onyenso'yu da kadrosuna kattı.
Kulübün çözmesi gereken önemli konulardan biri ise Jalen Duren'in yeni sözleşmesi olmaya devam ediyor.
Duren ile Pistons henüz uzun vadeli kontratta anlaşma sağlayamazken, haberlerde kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki genç pivotun All-NBA sezonunun ardından maksimum kontrat talep ettiği belirtiliyor.
Detroit yönetiminin 2026-27 sezonu başlamadan önce önceliklerinden biri de bu görüşmeleri sonuçlandırmak olacak.
Haberde, Cunningham'ın 2025-26 sezonundaki çıkışının ardından organizasyon içerisindeki etkisinin önemli ölçüde arttığı vurgulandı. Pistons yönetiminin ise ligin en iyi Doğu Konferansı derecesini elde ettiği sezonun ardından rotasını dış transferlerden ziyade mevcut çekirdeğin gelişimine çevirdiği belirtildi.
Cunningham, 64 maçta 23.9 sayı, 9.9 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalayarak MVP oylamasında beşinci sırada yer aldı ve All-NBA Birinci Takımı'na seçildi. Yıldız oyuncu ayrıca yüzde 46.1 saha içi ve yüzde 34.2 üç sayı isabetiyle oynarken, Detroit'i gerçek bir şampiyonluk adayına dönüştüren hücumun liderliğini yaptı.
Detroit'in genç çekirdeği sezon boyunca önemli gelişim gösterdi.
Jalen Duren, 70 maçta 19.5 sayı, 10.5 ribaund ve yüzde 65 saha içi isabetiyle oynayarak All-NBA Üçüncü Takımı'na seçildi.
Ausar Thompson ise maç başına 2.0 top çalma ortalamasıyla ligin elit savunmacıları arasına girerken, Yılın Savunmacısı oylamasını üçüncü sırada tamamladı ve NBA En İyi Savunma Birinci Takımı'nda yer aldı.
Doğu Konferansı'nı lider tamamlamasına rağmen Detroit'in playoff yolculuğu hayal kırıklığıyla sona erdi. Pistons, ilk turda Orlando Magic'i 2-1 geriden gelerek yedi maç sonunda eledikten sonra konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers'a yine yedi maç sonunda elendi.
Bir başka süper yıldızı kadrosuna katamayan Detroit, Cunningham etrafındaki kadroyu daha hedef odaklı hamlelerle şekillendirmeyi sürdürdü.
Pistons, John Collins'i üç yıl 51 milyon dolarlık sözleşmeyle kadrosuna katarken, tecrübeli forvet Tobias Harris'in serbest oyuncu olarak San Antonio Spurs'e gitmesine izin verdi.
Kulüp ayrıca, yüzde 41 üç sayı isabetiyle önemli bir dış şut tehdidi oluşturan Duncan Robinson ile de yola devam etti.
Detroit, 2026 NBA Draftı'nda da agresif bir tutum sergileyerek 21. sıradan 17. sıraya yükseldi ve Stanford çıkışlı guard Ebuka Okorie'yi seçti. Pistons daha sonra ikinci turda savunmacı uzun Ugonna Onyenso'yu da kadrosuna kattı.
Kulübün çözmesi gereken önemli konulardan biri ise Jalen Duren'in yeni sözleşmesi olmaya devam ediyor.
Duren ile Pistons henüz uzun vadeli kontratta anlaşma sağlayamazken, haberlerde kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki genç pivotun All-NBA sezonunun ardından maksimum kontrat talep ettiği belirtiliyor.
Detroit yönetiminin 2026-27 sezonu başlamadan önce önceliklerinden biri de bu görüşmeleri sonuçlandırmak olacak.