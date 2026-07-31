Güneş Tutulması Ne Zaman? 2026 Güneş Tutulması Tarihleri ve Türkiye'den Görülecek mi?

İlk Güneş tutulması 17 Şubat 2026 Salı günü halkalı Güneş tutulması olarak gerçekleşecek. İkinci Güneş tutulması ise 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü tam Güneş tutulması şeklinde yaşanacak.

Halkalı Güneş tutulması ne zaman?

2026'nın ilk Güneş tutulması olan halkalı Güneş tutulması, 17 Şubat 2026'da gerçekleşecek. "Ateş halkası" görünümü oluşturacak bu tutulma, Antarktika çevresinde halkalı olarak izlenebilecek; Afrika'nın güneyi ve Güney Amerika'nın güney kesimlerinde ise parçalı olarak görülebilecek.

Tam Güneş tutulması ne zaman?

Yılın ikinci Güneş tutulması 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek. Tam tutulma, başta Grönland, İzlanda ve İspanya'nın kuzeyi olmak üzere dar bir hat üzerinden izlenebilecek.

Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2026 yılında gerçekleşecek tutulmalar Türkiye'den tam olarak izlenemeyecek. Şubat ayındaki halkalı tutulmanın Türkiye'den gözlemlenmesi beklenmezken, ağustos ayındaki tam tutulma da ülkemizden tam evresiyle görülemeyecek.

Güneş tutulması nasıl izlenmeli?

Uzmanlar, Güneş tutulmasının çıplak gözle izlenmemesi gerektiğini belirtiyor. Tutulmayı güvenli şekilde gözlemlemek için uluslararası güvenlik standartlarına uygun özel Güneş gözlem gözlükleri veya filtreli teleskoplar kullanılmalı.

Sonuç: Güneş Tutulması Ne Zaman?

2026 yılında Güneş tutulmaları 17 Şubat (halkalı) ve 12 Ağustos (tam) tarihlerinde gerçekleşecek. Ancak bu tutulmalar Türkiye'den tam evresiyle izlenemeyecek. Gözlem yapmak isteyenlerin güvenli gözlem ekipmanları kullanmaları önem taşıyor.