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Chelsea'ye Abramovich yüzünden ceza!

Chelsea'ye Roman Abramovich döneminde menajerlere yapılan 'gizli' ödemeler nedeniyle 2 dönem transfer yasağı ve 10 milyon Pound para cezası verildi. Transfer yasağı cezası 2027'ye kadar askıya alındı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 16:32
Chelsea'ye Abramovich yüzünden ceza!
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İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea'nin Roman Abramovich dönemine uzanan mali işlemleriyle ilgili yürütülen incelemenin ardından kararını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Londra temsilcisine, menajer ödemelerine ilişkin düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 10 milyon sterlin para cezası verildi. Chelsea'nin ayrıca art arda iki transfer döneminde yeni futbolcu kaydetmesini engelleyen bir yaptırımla cezalandırıldığı ancak bu kararın şimdilik askıya alındığı belirtildi.

47 MİLYON STERLİNLİK GİZLİ ÖDEME

Chelsea, 2011 ile 2018 yılları arasında kayıtlı olmayan menajerlere ve üçüncü taraflara toplam 47 milyon sterlinlik gizli ödeme yapıldığını kabul etti.

İncelemeye konu olan ihlallerin genel olarak 2009-2022 dönemini kapsadığı ifade edildi.

74 İHLALİ KULÜP BİLDİRDİ

Todd Boehly ve Clearlake Capital yönetimi, kulübü 2022 yılında devralmasının ardından geçmiş döneme ait mali kayıtları incelemiş ve İngiltere Futbol Federasyonu'na toplam 74 olası kural ihlalini bildirmişti.

Chelsea'nin yeni sahipleri, soruşturma sürecinde federasyonla iş birliği yaptı ve geçmiş döneme ait belgeleri yetkililerle paylaştı.

PUAN SİLME CEZASI KALDIRILDI

Chelsea'ye başlangıçta 30 Haziran 2027'ye kadar askıda tutulmak üzere 6 puan silme cezası da verilmişti.

İngiliz kulübünün yaptığı itirazın ardından bu yaptırım iptal edildi. Böylece Chelsea için puan silme kararı tamamen ortadan kaldırılırken, iki dönemlik transfer yasağı askıda bırakıldı.

PARA AMATÖR FUTBOLA AKTARILACAK

Chelsea'den tahsil edilecek 10 milyon sterlinlik cezanın, İngiltere'deki amatör futbol projelerinin geliştirilmesi için kullanılacağı açıklandı.

Londra ekibi ayrıca mart ayında, 2019-2022 yılları arasında akademi futbolcularının kayıt süreçlerinde yapılan ihlaller nedeniyle 9 aylık akademi transfer yasağı ve 750 bin sterlin para cezası almıştı.

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