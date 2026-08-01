01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
19:30
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
18:00
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
16:00
01 Ağustos
Girona-Arsenal
21:00
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
20:30
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
19:00
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
19:00
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
19:00
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
17:00
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
17:00
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
17:00
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
17:00
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
16:00
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
20:30
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
16:00
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
15:00
01 Ağustos
M.City-Inter
14:30
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
13:00
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
12:45
01 Ağustos
Lazio-Avellino
10:30
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
19:30
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
17:00
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
18:30
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
15:45
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Beşiktaş'ın istediği Soule'nin bonservis detayları ortaya çıktı

Muhamed Salah görüşmelerini durdurduğu öne sürülen Beşiktaş'ın, Roma'nın Arjantinli sağ kanadı Matias Soule'ye yöneldiği belirtildi. İtalyan ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 09:36 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 09:43
Haber: Sabah
Beşiktaş'ın istediği Soule'nin bonservis detayları ortaya çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, sağ kanat için yeni rotasını belirlediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muhamed Salah ile yürütülen görüşmeleri durdurarak transferi şimdilik rafa kaldırdığı belirtilen siyah-beyazlıların, Roma forması giyen Matias Soule için harekete geçtiği aktarıldı.

ROMA İLE İLK TEMAS KURULDU

Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Roma ile ilk temasları kurduğu ifade edildi.

Sağ kanadın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen Soule'nin, İtalyan kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

ROMA 35 MİLYON EURO İSTİYOR

Roma'nın genç futbolcu için 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmek istemediği öne sürüldü.

MILAN VE FIORENTINA DA TAKİPTE

Piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde gösterilen Matias Soule'yi Milan ile Fiorentina'nın da yakından takip ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın yüksek bonservis beklentisi ve diğer kulüplerin ilgisine rağmen Arjantinli oyuncu için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

ROMA'DA 25 GOLE KATKI

Temmuz 2024'ten bu yana Roma forması giyen Soule, İtalyan ekibiyle çıktığı 81 resmî karşılaşmada 12 gol ve 13 asist üretti.

Toplam 25 gole doğrudan katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.

DURAN TOPLARDA ETKİLİ

Güçlü sol ayağıyla dikkat çeken Matias Soule, frikik ve kornerlerde sorumluluk alabiliyor. Arjantinli futbolcu, ceza sahası dışından çektiği şutların yanı sıra gol ve asist katkısıyla da hücumda fark yaratıyor.

JUVENTUS ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Matias Soule, 2019 yılında Velez'de forma giydiği dönemde Juventus tarafından keşfedilerek İtalya'ya götürüldü. Juventus altyapısında yetişen Arjantinli oyuncu, 2024-2025 sezonu öncesinde 28 milyon avro karşılığında Roma'ya transfer oldu.

MATIAS SOULE KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Nisan 2003

Doğum yeri: Arjantin

Boy/Kilo: 1,82 metre / 77 kilogram

Pozisyon: Sağ kanat, 10 numara

Kullandığı ayak: Sol

KARİYER PERFORMANSI

Roma: 81 maç, 12 gol, 13 asist

Frosinone: 39 maç, 11 gol, 3 asist

Juventus: 21 maç, 1 gol

Arjantin Milli Takımı: 2 maç, 1 asist

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.