Beşiktaş'ın istediği Soule'nin bonservis detayları ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, sağ kanat için yeni rotasını belirlediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muhamed Salah ile yürütülen görüşmeleri durdurarak transferi şimdilik rafa kaldırdığı belirtilen siyah-beyazlıların, Roma forması giyen Matias Soule için harekete geçtiği aktarıldı.
ROMA İLE İLK TEMAS KURULDU
Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Roma ile ilk temasları kurduğu ifade edildi.
Sağ kanadın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen Soule'nin, İtalyan kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
ROMA 35 MİLYON EURO İSTİYOR
Roma'nın genç futbolcu için 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmek istemediği öne sürüldü.
MILAN VE FIORENTINA DA TAKİPTE
Piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde gösterilen Matias Soule'yi Milan ile Fiorentina'nın da yakından takip ettiği belirtildi.
Beşiktaş'ın yüksek bonservis beklentisi ve diğer kulüplerin ilgisine rağmen Arjantinli oyuncu için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
ROMA'DA 25 GOLE KATKI
Temmuz 2024'ten bu yana Roma forması giyen Soule, İtalyan ekibiyle çıktığı 81 resmî karşılaşmada 12 gol ve 13 asist üretti.
Toplam 25 gole doğrudan katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.
DURAN TOPLARDA ETKİLİ
Güçlü sol ayağıyla dikkat çeken Matias Soule, frikik ve kornerlerde sorumluluk alabiliyor. Arjantinli futbolcu, ceza sahası dışından çektiği şutların yanı sıra gol ve asist katkısıyla da hücumda fark yaratıyor.
JUVENTUS ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Matias Soule, 2019 yılında Velez'de forma giydiği dönemde Juventus tarafından keşfedilerek İtalya'ya götürüldü. Juventus altyapısında yetişen Arjantinli oyuncu, 2024-2025 sezonu öncesinde 28 milyon avro karşılığında Roma'ya transfer oldu.
MATIAS SOULE KİMDİR?
Doğum tarihi: 15 Nisan 2003
Doğum yeri: Arjantin
Boy/Kilo: 1,82 metre / 77 kilogram
Pozisyon: Sağ kanat, 10 numara
Kullandığı ayak: Sol
KARİYER PERFORMANSI
Roma: 81 maç, 12 gol, 13 asist
Frosinone: 39 maç, 11 gol, 3 asist
Juventus: 21 maç, 1 gol
Arjantin Milli Takımı: 2 maç, 1 asist
ROMA İLE İLK TEMAS KURULDU
Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki Arjantinli futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Roma ile ilk temasları kurduğu ifade edildi.
Sağ kanadın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen Soule'nin, İtalyan kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
ROMA 35 MİLYON EURO İSTİYOR
Roma'nın genç futbolcu için 35 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmek istemediği öne sürüldü.
MILAN VE FIORENTINA DA TAKİPTE
Piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde gösterilen Matias Soule'yi Milan ile Fiorentina'nın da yakından takip ettiği belirtildi.
Beşiktaş'ın yüksek bonservis beklentisi ve diğer kulüplerin ilgisine rağmen Arjantinli oyuncu için temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.
ROMA'DA 25 GOLE KATKI
Temmuz 2024'ten bu yana Roma forması giyen Soule, İtalyan ekibiyle çıktığı 81 resmî karşılaşmada 12 gol ve 13 asist üretti.
Toplam 25 gole doğrudan katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.
DURAN TOPLARDA ETKİLİ
Güçlü sol ayağıyla dikkat çeken Matias Soule, frikik ve kornerlerde sorumluluk alabiliyor. Arjantinli futbolcu, ceza sahası dışından çektiği şutların yanı sıra gol ve asist katkısıyla da hücumda fark yaratıyor.
JUVENTUS ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Matias Soule, 2019 yılında Velez'de forma giydiği dönemde Juventus tarafından keşfedilerek İtalya'ya götürüldü. Juventus altyapısında yetişen Arjantinli oyuncu, 2024-2025 sezonu öncesinde 28 milyon avro karşılığında Roma'ya transfer oldu.
MATIAS SOULE KİMDİR?
Doğum tarihi: 15 Nisan 2003
Doğum yeri: Arjantin
Boy/Kilo: 1,82 metre / 77 kilogram
Pozisyon: Sağ kanat, 10 numara
Kullandığı ayak: Sol
KARİYER PERFORMANSI
Roma: 81 maç, 12 gol, 13 asist
Frosinone: 39 maç, 11 gol, 3 asist
Juventus: 21 maç, 1 gol
Arjantin Milli Takımı: 2 maç, 1 asist