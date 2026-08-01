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Aziz Yıldırım'dan Leao kararı

Rafael Leao transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray düellosu yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Milan ile görüşmeler sonrası çarpıcı bir karar aldığı ifade edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 09:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan Leao kararı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan ayrılacak olan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın da renklerine bağlamayı hedeflediği Portekizli futbolcu için Fenerbahçe'nin dikkat çeken bir karar aldığı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Milan, Leao'dan 50 milyon euro bonservis bedeli bekliyor ve İtalyan kulübü bu talebinde geri adım atmıyor.

Sarı-lacivertliler ise transferi 40 milyon euronun altında bir rakama tamamlamayı hedefliyor.

"FİYAT YÜKSELTMEK İÇİN TEMASTALAR"

İddiaya göre, Fenerbahçe cephesi Galatasaray'ın Leao ile fiyat yükseltmek için temasa geçti. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Leao için belirlediği rakamın üzerine çıkmama kararı aldığı aktarıldı. 

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