Aziz Yıldırım'dan Leao kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan ayrılacak olan Rafael Leao'yu kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'ın da renklerine bağlamayı hedeflediği Portekizli futbolcu için Fenerbahçe'nin dikkat çeken bir karar aldığı belirtildi.
Sözcü'de yer alan habere göre Milan, Leao'dan 50 milyon euro bonservis bedeli bekliyor ve İtalyan kulübü bu talebinde geri adım atmıyor.
Sarı-lacivertliler ise transferi 40 milyon euronun altında bir rakama tamamlamayı hedefliyor.
"FİYAT YÜKSELTMEK İÇİN TEMASTALAR"
İddiaya göre, Fenerbahçe cephesi Galatasaray'ın Leao ile fiyat yükseltmek için temasa geçti. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Leao için belirlediği rakamın üzerine çıkmama kararı aldığı aktarıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre Milan, Leao'dan 50 milyon euro bonservis bedeli bekliyor ve İtalyan kulübü bu talebinde geri adım atmıyor.
Sarı-lacivertliler ise transferi 40 milyon euronun altında bir rakama tamamlamayı hedefliyor.
"FİYAT YÜKSELTMEK İÇİN TEMASTALAR"
İddiaya göre, Fenerbahçe cephesi Galatasaray'ın Leao ile fiyat yükseltmek için temasa geçti. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Leao için belirlediği rakamın üzerine çıkmama kararı aldığı aktarıldı.