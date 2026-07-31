Gençlerbirliği, Salih Uçan ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha transferinde önemli bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; başkent ekibi, son olarak Beşiktaş forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş kariyerinde 136 maça çıkan Salih Uçan, 10 gol 18 asistlik performans sergiledi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş kariyerinde 136 maça çıkan Salih Uçan, 10 gol 18 asistlik performans sergiledi.