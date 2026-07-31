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1-154'
31 Temmuz
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Gençlerbirliği, Salih Uçan ile anlaştı!

Gençlerbirliği, tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 22:23 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 22:24
Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Salih Uçan ile anlaştı!
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha transferinde önemli bir adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; başkent ekibi, son olarak Beşiktaş forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerinde 136 maça çıkan Salih Uçan, 10 gol 18 asistlik performans sergiledi.

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