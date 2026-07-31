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Trabzonspor için Eldor Shomurodov iddiası!

Trabzonspor, şartlar oluşursa RAMS Başakşehir'in Özbek golcüsü Eldor Shomurodov için transfer teklifi yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 21:09
Fotoğraf: AA
Trabzonspor için Eldor Shomurodov iddiası!
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Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'yu kadrosuna katan bordo mavililerin Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile ilgilendiği öğrenildi.

A Spor'un haberine göre, 31 yaşındaki golcü için ilk temaslar kurulsa da Trabzonspor'un henüz kulbüne ya da oyuncu cephesine resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.

Transferin önündeki en büyük engellerin ise Shomurodov'un yüksek maliyeti ve Karadeniz ekibinin yabancı kontenjanı olarak gösteriliyor.

Bordo mavili yönetim şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek golcü için yeniden harekete geçmeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Geçen sezon Başakşehir formasıyla 44 müsabakada görev alan Shomurodov, 23 gol ve 6 asist üretireken Paul Onuachu ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaşmıştı.

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