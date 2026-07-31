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Juventus'tan Francisco Conceiçao kararı!

Juventus'ta Portekizli yıldız Francisco Conceiçao'nun geleceğiyle ilgili çıkan iddialara yanıt geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 20:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Francisco Conceiçao kararı!
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Juventus'ta Francisco Conceiçao'nun geleceğiyle ilgili çıkan iddialara net yanıt geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Di Marzio'nun haberine göre, 2002 doğumlu Portekizli kanat oyuncusu için şu ana kadar değerlendirmeye alınacak herhangi bir teklif gelmedi. Bunun yanı sıra Conceiçao'nun da Juventus'ta olmaktan son derece mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı düşünmediği belirtildi. Oyuncunun planları arasında ayrılık yer almıyor.

Kulüp cephesi de Conceiçao'yu elden çıkarmayı düşünmüyor. Bu kararın en önemli nedenlerinden biri ise Kerim Alajbegovic'in farklı bir rolde değerlendirilmesinin planlanması.

JUVENTUS PERFORMANSI

2024 yazında Porto'dan kiralık olarak Juventus'a transfer olan Francisco Conceiçao, ilk sezonunda 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Juventus, 2025 yılında Portekizli futbolcunun bonservisini alırken, geride kalan sezonda ise Conceiçao 4 gol atıp 5 asist yaptı.

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