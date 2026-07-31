Kian Fitz-Jim, Torino'da

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, Ajax forması giyen Kian Fitz-Jim'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtilirken, Torino'nun bu transfer için Ajax'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği ifade edildi.
KARİYERİ
5 Temmuz 2003'te Amsterdam'da dünyaya gelen Kian Fitz-Jim, 2019 yazında AZ Alkmaar altyapısından Ajax'a transfer oldu. Kariyerine Jong Ajax'ta başlayan genç orta saha, A takım formasını ilk kez 8 Ocak 2023 tarihinde Eredivisie'de NEC karşılaşmasında giydi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Ajax formasıyla 22 maça çıkan Fitz Jim, 1 gol kaydetti.
KARİYERİ
5 Temmuz 2003'te Amsterdam'da dünyaya gelen Kian Fitz-Jim, 2019 yazında AZ Alkmaar altyapısından Ajax'a transfer oldu. Kariyerine Jong Ajax'ta başlayan genç orta saha, A takım formasını ilk kez 8 Ocak 2023 tarihinde Eredivisie'de NEC karşılaşmasında giydi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Ajax formasıyla 22 maça çıkan Fitz Jim, 1 gol kaydetti.