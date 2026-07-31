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Eyüpspor, Abdelhamid Sabiri'yi transfer etti

Eyüpspor, Abdelhamid Sabiri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 22:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, Abdelhamid Sabiri'yi transfer etti
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Eyüpspor, Faslı orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Abdelhamid Sabiri ile sözleşme imzalamıştır. Abdelhamid Sabiri'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." denildi.

Almanya'da Nürnberg ve Paderborn takımlarından sonra İngiltere'de Huddersfield Town forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'da Ascoli ve Sampdoria'da oynadı. Fiorentina'ya 2023 yılında transfer olan Faslı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ajman Club'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın El-Feyha ve El-Taawoun takımlarında kiralık görev yaptı.

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