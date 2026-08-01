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Galatasaray'da Gabriel Sara yerine Reijnders

Galatasaray, Manchester City'den Tijjani Reijnders transferinde Gabriel Sara'nın durumuna göre hareket edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 09:17
Haber: Sözcü
Galatasaray'da Gabriel Sara yerine Reijnders
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Galatasaray, transferde büyük oynuyor… Gabriel Sara'nın ayrılık ihtimali üzerine planlama yapan Galatasaray, Tijjani Reijnders için temasları hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 50 MİLYON EURO

28 yaşındaki orta sahanın menajeri ile görüşen yönetim, 10 milyon euro seviyesinde bir maaş talebiyle karşılaştı. Bu isteği karşılamaya hazır olduğunu belirten sarı-kırmızılılar, Manchester City cephesinden ise "50 milyon Euro isteriz" yanıtı aldı.

GABRIEL SARA'NIN DURUMU

Galatasaray bu operasyonda Gabriel Sara'nın satışına göre hareket etme kararı aldı. Brezilyalı oyuncunun menajeri, önümüzdeki günlerde Premier Lig'den teklif getireceğini ifade etti.

Galatasaray, 30 milyon Euro seviyesinde bir öneri gelirse ayrılığa onay verecek. Ardından Reijnders için temasları hızlandıracak yönetim, Manchester City'ye ikna etmeye çalışacak.

REIJNDERS GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Manchester City'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 28 yaşındaki Hollandalı Reijnders, 7 gol attı ve 8 asist yaptı. 

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