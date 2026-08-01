Galatasaray, Meupiyou için masaya oturdu!

Galatasaray, transfer başladığından bu yana sadece Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde yapılan transfer toplantısının ardından harekete geçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Alverca'da oynayan Bastien Meupiyou için atağa kalktı. Fransız futbolcu için kulübüyle masaya oturuldu. Portekiz ekibi, 15 milyon euro talep ediyor.
ABDÜLKERİM'İ YEDEKLEYECEK
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bastien Meupiyou, Abdülkerim Bardakcı ile rotasyona girecek. Davinson Sanchez'i; Lemina ve Singo ile yedekleyen sarı-kırmızılılar, Abdülkerim'e benzer konforu sağlayamıyordu. Bu oyunculardan biri sol stopere kayınca savunmada dengesizlik yaşanıyordu. Sol ayaklı stoper arayan Galatasaray, Meupiyou transferiyle bu sıkıntıyı da aşacak.
ABDÜLKERİM'İ YEDEKLEYECEK
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bastien Meupiyou, Abdülkerim Bardakcı ile rotasyona girecek. Davinson Sanchez'i; Lemina ve Singo ile yedekleyen sarı-kırmızılılar, Abdülkerim'e benzer konforu sağlayamıyordu. Bu oyunculardan biri sol stopere kayınca savunmada dengesizlik yaşanıyordu. Sol ayaklı stoper arayan Galatasaray, Meupiyou transferiyle bu sıkıntıyı da aşacak.