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Galatasaray, Meupiyou için masaya oturdu!

Galatasaray, Bastien Meupiyou transferi için Alverca ile pazarlıklara başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 10:01
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Meupiyou için masaya oturdu!
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Galatasaray, transfer başladığından bu yana sadece Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde yapılan transfer toplantısının ardından harekete geçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Alverca'da oynayan Bastien Meupiyou için atağa kalktı. Fransız futbolcu için kulübüyle masaya oturuldu. Portekiz ekibi, 15 milyon euro talep ediyor.

ABDÜLKERİM'İ YEDEKLEYECEK

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bastien Meupiyou, Abdülkerim Bardakcı ile rotasyona girecek. Davinson Sanchez'i; Lemina ve Singo ile yedekleyen sarı-kırmızılılar, Abdülkerim'e benzer konforu sağlayamıyordu. Bu oyunculardan biri sol stopere kayınca savunmada dengesizlik yaşanıyordu. Sol ayaklı stoper arayan Galatasaray, Meupiyou transferiyle bu sıkıntıyı da aşacak.

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