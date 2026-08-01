01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
19:30
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
18:00
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
16:00
01 Ağustos
Girona-Arsenal
21:00
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
20:30
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
19:00
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
19:00
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
19:00
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
17:00
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
17:00
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
17:00
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
17:00
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
16:00
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
20:30
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
16:00
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
15:00
01 Ağustos
M.City-Inter
14:30
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
13:00
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
12:45
01 Ağustos
Lazio-Avellino
10:30
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
19:30
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
17:00
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
18:30
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
15:45
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Fenerbahçe'den Can Uzun araştırması

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Can Uzun konusunda Fenerbahçe de çalışmalar yapıyor. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki 10 numara için Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan bilgiler aldı

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 10:34
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Can Uzun araştırması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın gündeminde olan ve resmi teklif götürdüğü Can Uzun konusunda harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki 10 numaranın durumunu araştırmaya başladı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan genç yıldız için bilgiler alındı. 50 milyon euro bonservis istenen milli yıldıza ve kulübüne henüz resmi bir teklif sunulmadı.

HÜCUMUN HER HATTINDA OYNUYOR

Hücum hattında 10 numaranın dışında sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen Can Uzun, potansiyeliyle dikkat çekiyor. Galatasaray'ın dışında Avrupa'da birçok önemli kulübün radarında olan 20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

NAPOLI VE MILAN DA TAKİP EDİYOR

Can'ı son olarak İtalyan ekipleri Napoli ve Milan da takip etmeye başlamıştı.

Fenerbahçe'nin kadro planlamasına göre teklif yapabileceği aktarıldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.