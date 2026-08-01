Fenerbahçe'den Can Uzun araştırması

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın gündeminde olan ve resmi teklif götürdüğü Can Uzun konusunda harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki 10 numaranın durumunu araştırmaya başladı.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan genç yıldız için bilgiler alındı. 50 milyon euro bonservis istenen milli yıldıza ve kulübüne henüz resmi bir teklif sunulmadı.
HÜCUMUN HER HATTINDA OYNUYOR
Hücum hattında 10 numaranın dışında sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen Can Uzun, potansiyeliyle dikkat çekiyor. Galatasaray'ın dışında Avrupa'da birçok önemli kulübün radarında olan 20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
NAPOLI VE MILAN DA TAKİP EDİYOR
Can'ı son olarak İtalyan ekipleri Napoli ve Milan da takip etmeye başlamıştı.
Fenerbahçe'nin kadro planlamasına göre teklif yapabileceği aktarıldı.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan genç yıldız için bilgiler alındı. 50 milyon euro bonservis istenen milli yıldıza ve kulübüne henüz resmi bir teklif sunulmadı.
HÜCUMUN HER HATTINDA OYNUYOR
Hücum hattında 10 numaranın dışında sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebilen Can Uzun, potansiyeliyle dikkat çekiyor. Galatasaray'ın dışında Avrupa'da birçok önemli kulübün radarında olan 20 yaşındaki futbolcunun Eintracht Frankfurt'la Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
NAPOLI VE MILAN DA TAKİP EDİYOR
Can'ı son olarak İtalyan ekipleri Napoli ve Milan da takip etmeye başlamıştı.
Fenerbahçe'nin kadro planlamasına göre teklif yapabileceği aktarıldı.