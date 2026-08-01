CANLI: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN SÖZLERİ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk yolunda beraberlik mesajı verdi.
Seçimin sona erdiğini ve her Fenerbahçelinin şampiyonluk yolunda birleşmesi gerektiğini dile getiren Mosturoğlu, "Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Bugün farklılıklarımızı değil, bizi Fenerbahçe yapan ortak değerlerimizi büyütme günüdür. Kulübümüzün artık kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hedefimiz bellidir. Diğer tüm branşlarda elde ettiğimiz futbolda ise hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. İnanıyorum ki 120. kuruluş yılımızda elde edeceğimiz başarılar, tarihimize altın harflerle yazılacak. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."
YÖNETİCİ TANJU KAYA'NIN SÖZLERİ
Fenerbahçe Yöneticisi Tanju Kaya: "Yaptığımız analizlerde gördük ki Mayıs 2027'ye kadar yükümlülükleri yerine getirmek için 200 milyon Euro nakde ihtiyacımız bulunuyor. Karşılaştığımız tablo bununla sınırla değildi. 9 Haziran'da vadesi geçmiş 43 milyon Euro borç bizleri bekliyordu. TFF ve UEFA'dan lisansları alabilmek için ödenmesi gereken borç 55 milyon Euro'ydu."
"Hepsinden önemlisi bizi yoran, bu yükümlülükleri yerine getirirken kullanmamız gereken 2026 ve sonrasına ait gelirlerden 142 milyon Euro'luk kısmın önceki yönetim tarafından erken tahsil edilip kullanılmasıydı. Geleceğin gelirleri önceden harcanmış, buna karşın ödenmesi gereken borç bu yönetimin sırtında kalmıştır."
Fenerbahçe Yöneticisi Tanju Kaya: "Hedefimiz nettir, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve Süper Lig şampiyonluğu."
ŞEKİP MOSTUROĞLU'NUN SÖZLERİ
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk yolunda beraberlik mesajı verdi.
Seçimin sona erdiğini ve her Fenerbahçelinin şampiyonluk yolunda birleşmesi gerektiğini dile getiren Mosturoğlu, "Artık Fenerbahçe için birleşme, tek vücut olma zamanıdır. Bugün farklılıklarımızı değil, bizi Fenerbahçe yapan ortak değerlerimizi büyütme günüdür. Kulübümüzün artık kaybedecek tek bir saniyesi bile yoktur. Hedefimiz bellidir. Diğer tüm branşlarda elde ettiğimiz futbolda ise hasretini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmak hepimizin ortak hedefi olmalıdır. İnanıyorum ki 120. kuruluş yılımızda elde edeceğimiz başarılar, tarihimize altın harflerle yazılacak. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."
YÖNETİCİ TANJU KAYA'NIN SÖZLERİ
Fenerbahçe Yöneticisi Tanju Kaya: "Yaptığımız analizlerde gördük ki Mayıs 2027'ye kadar yükümlülükleri yerine getirmek için 200 milyon Euro nakde ihtiyacımız bulunuyor. Karşılaştığımız tablo bununla sınırla değildi. 9 Haziran'da vadesi geçmiş 43 milyon Euro borç bizleri bekliyordu. TFF ve UEFA'dan lisansları alabilmek için ödenmesi gereken borç 55 milyon Euro'ydu."
"Hepsinden önemlisi bizi yoran, bu yükümlülükleri yerine getirirken kullanmamız gereken 2026 ve sonrasına ait gelirlerden 142 milyon Euro'luk kısmın önceki yönetim tarafından erken tahsil edilip kullanılmasıydı. Geleceğin gelirleri önceden harcanmış, buna karşın ödenmesi gereken borç bu yönetimin sırtında kalmıştır."
Fenerbahçe Yöneticisi Tanju Kaya: "Hedefimiz nettir, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve Süper Lig şampiyonluğu."