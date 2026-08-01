Galatasaray'da Franculino Dju için olumlu rapor

Midtjylland forması ile Beşiktaş'a rakip olan Franculino Dju, 2 maçta da Galatasaray tarafından tribünde takip edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Danimarka'daki maçı tribünden izleyen yetkililer, son raporlarını teknik direktör Okan Buruk'a iletti ve oyuncu için olumlu görüşler bildirildi.
+4 kontenjanına uyan 22 yaşındaki santrfor, Victor Osimhen'in yedeği olarak düşünülüyor. Franculino Dju'ya teklif yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın bu transferde rakibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City.
Pazarlığa açık olan Midtjylland'ın bonservis beklentisi ise 30 milyon Euro.
Midtjylland'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan genç oyuncu, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.
+4 kontenjanına uyan 22 yaşındaki santrfor, Victor Osimhen'in yedeği olarak düşünülüyor. Franculino Dju'ya teklif yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın bu transferde rakibi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City.
Pazarlığa açık olan Midtjylland'ın bonservis beklentisi ise 30 milyon Euro.
Midtjylland'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan genç oyuncu, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.