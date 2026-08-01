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Toprak Razgatlıoğlu: "MotoGP'de sadece motosiklet sürmek yetmiyor"

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'nın rakiplerine göre daha yavaş kaldığını söyledi. Milli motosikletçi, "Motorun iyi değilse sürücü ekstra fark yaratamıyor. Asıl hedefimiz 2027 sezonu." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu: 'MotoGP'de sadece motosiklet sürmek yetmiyor'
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Süperbike'ta üç dünya şampiyonluğu kazanan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunu ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak, motosiklet performansının pilotun başarısında belirleyici rol oynadığını söyledi.

"YAMAHA DİĞER MARKALARA GÖRE DAHA YAVAŞ"

Almanya etabı itibarıyla pilotlar klasmanında 12 puanı bulunan milli motosikletçi, MotoGP'nin Süperbike'tan çok farklı olduğunu belirtti:

"Süperbike'ta üç kez şampiyonluk elde ettik, çok yarış kazandık ve birçok kez İstiklal Marşı'mızı dinlettik. MotoGP çok daha farklı, Formula 1'in karşılığına geliyor."

"Şu anda yarıştığımız Yamaha, MotoGP'deki diğer markalara göre biraz daha yavaş bir motosiklet. Gelişim hâlindeler ve yeni projeler üzerinde çalışıyorlar. Bunu bilerek geldik. İlk sezonun bu şekilde geçeceğini öngörüyorduk ancak kazanan bir pilot olduğumuz için yine de zorlanıyoruz."

"ELİM KOLUM BAĞLI"

MotoGP'de sürücünün tek başına sonucu değiştirmesinin zor olduğunu vurgulayan Toprak Razgatlıoğlu, şunları söyledi:

"MotoGP'de motorun iyi değilse sürücü ekstra fark yaratamıyor. Elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten Formula 1 gibi. Nasıl birkaç sene önce Red Bull, sonrasında McLaren çok iyiyse MotoGP'de de motosikletin iyiyse önde gidebiliyorsun."

HEDEF 2027 SEZONU

Toprak, MotoGP'de 2027 yılında yapılacak teknik değişikliklere büyük önem verdiklerini dile getirdi:

"2027'de MotoGP'de bütün kurallar değişiyor. 1000 cc'den 850 cc'ye geçilecek ve lastikler değişecek. Bizim için daha uygun bir motosiklet olacak. Bundan çok umutluyuz. Çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Düşüncemiz biraz da Yamaha'nın gelişmesi. Sadece motosiklet sürmemiz yetmiyor."

"LASTİK VE MOTOSİKLET İZİN VERMİYOR"

Her yarışa yoğun şekilde hazırlandığını belirten milli motosikletçi, bütün çabasına rağmen ekipman sınırlarının performansını etkilediğini söyledi:

"Yarışlarda inanılmaz zorluyorum ancak ekstra bir fark yaratamıyorsun. Lastiğin izin vermiyor, motosikletin izin vermiyor."

"EL TURCO" BMW MÜZESİNDE

Süperbike kariyerini de değerlendiren Toprak, 2021'de Yamaha ile kazandığı ilk şampiyonluğun kendisi için özel olduğunu ifade etti.

2024 yılında BMW ile anlaşmasının eleştirildiğini hatırlatan milli sporcu, bu tercihin kariyerindeki en büyük meydan okumalardan biri olduğunu söyledi: Herkes, "Kariyerini bitireceksin, yanlış markayla imzaladın.' dedi. BMW güçlü görünen bir marka değildi. Şampiyon olduğumuzda kimsenin inanmadığı bir başarı elde ettik."

"Şimdi Almanya'ya gittiğinizde BMW'nin müzesinde bizim motosikletimiz var. Şampiyon olan motosikletin arkasında 'El Turco' yazıyor ve Türk bayrağı bulunuyor."

Toprak, Marc Marquez'in de kendisine "El Turco" diye seslendiğini belirterek bu lakabın yaşamaya devam ettiğini söyledi.

"PUAN BENİM İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

MotoGP'deki ilk puanını Amerika'da aldığını anlatan Toprak, yarışı diğer Yamaha pilotlarının önünde tamamlamasının önemli olduğunu belirtti:

"En iyi Yamaha olmak çok güzel bir şey. O sporcular bu motosikletle en az 10 yıldır MotoGP'de yarışıyor. Biz daha ilk senemizde ve bilmediğimiz bir pistte onların önünde bitirdik."

Ancak puanla yetinmediğini söyleyen milli sporcu, "Şampiyonluk kazanmış birine puan hiçbir şey ifade etmiyor. MotoGP'de özel bir yeri olması için podyuma çıkmamız lazım." dedi.

"YAMAHA BÜYÜK BİR ADIM ATMALI"

Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon için umutlu olduğunu ancak Yamaha'nın motosikleti geliştirmesi gerektiğini vurguladı:

"Bu iş sadece bizimle bitmiyor. Yamaha'nın motosikletini gerçekten geliştirmesi gerekiyor. Onlar büyük bir adım atarsa inanıyorum ki gelecek sezon çok güzel geçecek."

"MOTOGP'DEN BİR ŞEY ELDE ETMEDEN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

İlk sezonundaki derecelerinden memnun olmadığını belirten Toprak, hedefinin ön sıralarda mücadele etmek olduğunu söyledi:

"İlk 10'un, hatta ilk 5'in içinde bitirsem daha farklı olur. İnanıyorum ki her şey gelecek sezon değişecek, değişmesi de gerekiyor. MotoGP'ye gidip hiçbir şey elde etmeden bırakmak istemiyorum. Motivasyon olarak tutunduğum tek şey daha fazla antrenman yapmak."

AVUSTURYA'DA ÖZEL TÜRK TRİBÜNÜ

Toprak, eylül ayında Avusturya'da düzenlenecek MotoGP yarışında Red Bull tarafından kendisi için özel bir tribün hazırlanmasının planlandığını açıkladı.

Türk taraftarları yarışa davet eden milli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah orayı doldururuz. Süperbike'ta her birinci olduğumda Türk bayrakları görünüyordu. O anları özlüyorum. Hep birlikte orada Türk bayraklarını yeniden görelim. Türk mutfağına özgü yiyeceklerin olduğu bir alan da olacak. Biz de geleceğiz ve hep birlikte olacağız. Herkesi bekliyoruz."

 

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