01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
19:30
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
18:00
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
16:00
01 Ağustos
Girona-Arsenal
21:00
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
20:30
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
19:00
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
19:00
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
19:00
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
17:00
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
17:00
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
17:00
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
17:00
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
16:00
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
20:30
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
16:00
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
15:00
01 Ağustos
M.City-Inter
14:30
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
13:00
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
1-176'
01 Ağustos
Lazio-Avellino
6-3
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
19:30
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
17:00
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
18:30
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
15:45
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı

Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasının 6 aya düşürüldüğünü açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 11:50 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 12:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (5)
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

- Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.