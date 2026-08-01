İsmail Kartal karar verdi: Cengiz Ünder'e veda!

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de ayrılabilecek futbolcular da netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın, 29 yaşındaki Cengiz Ünder'i yeni sezon planlamasında düşünmediği öğrenildi.
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Fenerbahçe yönetiminin, deneyimli kanat oyuncusunun temsilcisine durumu bildirdiği ve bonservisli ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
Cengiz Ünder için Türkiye'den ve yurt dışından gelebilecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı, oyuncunun yüksek maaş yükünden çıkılmasının da planlamada önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.
15 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Transfermarkt verilerine göre Cengiz Ünder, 13 Ağustos 2023 tarihinde Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer edildi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun bonservisi için Fransız ekibine 15 milyon euro öderken oyuncuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Cengiz'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'de beklenen istikrarı yakalayamayan tecrübeli futbolcu, 2025 yılında önce Los Angeles FC'ye, ardından 2025-26 sezonunda Beşiktaş'a kiralandı. Kiralık dönemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden sarı-lacivertli takıma döndü.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Maçkolik verilerine göre Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 9 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan milli futbolcu, 20 kez ilk 11'de görev yaptı.
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Fenerbahçe yönetiminin, deneyimli kanat oyuncusunun temsilcisine durumu bildirdiği ve bonservisli ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
Cengiz Ünder için Türkiye'den ve yurt dışından gelebilecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı, oyuncunun yüksek maaş yükünden çıkılmasının da planlamada önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.
15 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Transfermarkt verilerine göre Cengiz Ünder, 13 Ağustos 2023 tarihinde Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer edildi. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun bonservisi için Fransız ekibine 15 milyon euro öderken oyuncuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Cengiz'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'de beklenen istikrarı yakalayamayan tecrübeli futbolcu, 2025 yılında önce Los Angeles FC'ye, ardından 2025-26 sezonunda Beşiktaş'a kiralandı. Kiralık dönemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden sarı-lacivertli takıma döndü.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Maçkolik verilerine göre Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda 9 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan milli futbolcu, 20 kez ilk 11'de görev yaptı.