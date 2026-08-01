FIFA'dan 4 Türk kulübüne transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği, Pendikspor ve Antalyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildi.
Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.
Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.