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Trabzonspor'dan Salah hamlesi

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın menejeriyle görüşmelere başladı ve resmi teklifi iletti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 12:16 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 12:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan Salah hamlesi
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Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah transferi için harekete geçti.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavililer, Muhammed Salah'ın menajeriyle görüşmelere başladı ve resmi teklifi iletti.

A Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Mısırlı yıldızın transferinde önemli bir noktaya geldi.

Trabzonspor, 34 yaşındaki futbolcuya senelik 16-17 milyon euro vermeyi planlıyor. Bu yıllık ücretin tamamını Trabzonspor ödemeyecek ve bu bedel sponsorlar arasında bölüştürülecek. Bordo-mavililer, Salah'a iki yıllık sözleşme önerdi. 

Trabzonspor ile Salah arasındaki görüşmelerde, forma satışlarından pay verilmesi konusu gündeme gelmedi.

SPONSORLARI İLE GÖRÜŞME

Trabzonspor, ayrıca Salah'ın kendi sponsorları ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Liverpool'dan ayrılan Salah, uzun süredir Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Salah, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

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