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Karşıyaka'da iki imza için geri sayım

Karşıyaka, Fenerbahçe'den Yasir Boz ve İstanbulspor'dan Eren Arda Şan transferleri için geri sayıma geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 13:25
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Karşıyaka'da iki imza için geri sayım
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3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturan Karşıyaka, Adem Yeşilyurt transferine karşılık Fenerbahçe'den kiralamak istediği isimlerden Yasir Boz konusunda mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha Yasir'i 1 yıllığına İzmir ekibine kiralamayı kabul etti. Yasir sözleşme imzalayıp takıma katılacak. Karşıyaka genç golcü transferinde ise İstanbulspor'dan 20 yaşında, 1.93 boyundaki Eren Arda Şan'la anlaştı. Eren Arda geçen sezon kiralık olarak Kestel Çilekspor'da oynadı.

Transfer yasağını henüz açmadığı için takviyelerini resmi olarak açıklamayan Karşıyaka daha önce dış transferde Şanlıurfaspor'dan ayrılan eski kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan, Kastamonuspor'dan sol bek Gökdeniz Tandoğan, Somaspor'dan sağ bek Mahmut Şat, Alanyaspor'dan forvet Veysel Karani Ünal ve Etimesgut Spor'dan kaleci Tuğran Burak Tuğ'u almıştı. Bu futbolcular takımla antrenmanları sürdürüyor.

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