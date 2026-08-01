Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aziz Yıldırım, transfer mesajı verdi. Yıldırım, "Bir santrfor alacağız, bu hafta bitiririz." diye konuştu.
Aziz Yıldırım, "Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak." sözlerini sarf etti.
Aziz Yıldırım, "Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak." sözlerini sarf etti.