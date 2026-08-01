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Aziz Yıldırım açıkladı: Chris Van Puyvelde

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, altyapı için Belçikalı antrenör Chris Van Puyvelde'nin ocak ayında geleceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 14:46 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım açıkladı: Chris Van Puyvelde
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yıldırım, altyapı için Belçikalı antrenör Chris Van Puyvelde'nin ocak ayında geleceğini açıkladı.

Aziz Yıldırım, "Ocak ayında bir adam gelecek, Belçikalı, adı Chris, altyapıların başına. 3-5 sene sonra oyuncu vereceğini vaad ediyor. Ben 2018'de getirmiştim onu. Bize 2 gün kulüpte anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika Milli Takımı'nı yaratan, Lukaku, Hazard'ı yetiştiren adam. Ben TFF'ye, Göksel Gümüşdağ'a söyledim, adam Çin'e gitti, Çin Milli Takımı'nı oluşturdu, sonra Fas'a gitti, bu Fas takımını oluşturan kişi. Davet ettim, ocaktan önce gelemiyor. Biz de ocak ayına kadar çim sahaları yapıyoruz, 7 tane çim saha yapıyoruz. Alkışa gerek yok, bizim için normal şeyler, siz başkalarını alkışlayın!" dedi.

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