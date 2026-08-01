Galatasaray'da yeni aday: Kader Meite

Galatasaray, Victor Osimhen'in alternatifi olarak bir golcü takviyesi için çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Al-Hilal'den Kader Meite oldu.
Galatasaray, Al-Hilal forması giyen 18 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.
Galatasaray, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
Meite, geçen sezonun devre arasında Rennes'ten Al-Hilal'e 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Al-Hilal'de 7 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez ağları havalandırdı. [Haber Global]
Galatasaray, Al-Hilal forması giyen 18 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.
Galatasaray, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
Meite, geçen sezonun devre arasında Rennes'ten Al-Hilal'e 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Al-Hilal'de 7 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez ağları havalandırdı. [Haber Global]