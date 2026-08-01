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Galatasaray'da yeni aday: Kader Meite

Galatasaray, Al-Hilal'den 18 yaşındaki santrfor Kader Meite ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026 15:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray'da yeni aday: Kader Meite
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Galatasaray, Victor Osimhen'in alternatifi olarak bir golcü takviyesi için çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Al-Hilal'den Kader Meite oldu.

Galatasaray, Al-Hilal forması giyen 18 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.

Galatasaray, genç oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Meite, geçen sezonun devre arasında Rennes'ten Al-Hilal'e 30 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Al-Hilal'de 7 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez ağları havalandırdı. [Haber Global]

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