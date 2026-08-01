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Somaspor'da Enes yuvaya döndü

TFF 2. Lig temsilcisi Somaspor, son olarak Zonguldakspor forması giyen eski oyuncusu Enes Tayfun'u yeniden kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki stoperle 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 16:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Somaspor'da Enes yuvaya döndü
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TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor, dış transferde Enes Tayfun'u kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, daha önce de takımda forma giyen 23 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLERİZ"

Somaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce de formamızı giymiş olan Enes Tayfun ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze tekrar önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Enes Tayfun'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz."

2,5 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Akhisarspor'da profesyonel olan Enes Tayfun, 2023 yılında Somaspor'a transfer edildi. Siyah-beyazlı formayı 1,5 sezon giyen genç savunmacı, son olarak Zonguldakspor'da görev yaptı.

Enes Tayfun, ayrılığının ardından 2,5 yıl sonra yeniden Somaspor'a döndü.

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