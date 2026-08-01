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Beşiktaş, Jadon Sancho'yu transfer gündemine aldı

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, serbest statüde bulunan Jadon Sancho ile yeniden ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz oyuncu için Borussia Dortmund, Fiorentina ve Al Rayyan'ın da devrede olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 16:22
Haber: Sabah
Beşiktaş, Jadon Sancho'yu transfer gündemine aldı
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Sağ kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Jadon Sancho'nun yeniden geldiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, serbest statüde bulunan 26 yaşındaki İngiliz futbolcu için yakın zamanda girişimde bulunabilir.

GEÇEN YAZ DA GÜNDEME GELDİ

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Jadon Sancho için temaslarda bulunduğu belirtildi.

İngiliz futbolcu, o dönemde Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu.

HENÜZ YENİ TAKIMINI BULAMADI

Serbest oyuncu statüsünde bulunan Sancho'nun geleceğiyle ilgili kararını vermekte acele etmediği aktarıldı.

Beşiktaş'ın, oyuncunun şartlarını değerlendirdikten sonra transfer için harekete geçebileceği öne sürüldü.

ÜÇ KULÜP DAHA DEVREDE

Jadon Sancho için Beşiktaş'ın yanı sıra eski kulübü Borussia Dortmund, Fiorentina ve Katar temsilcisi Al Rayyan'ın da yarışta olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON 4 GOLE KATKI

Sağ ve sol kanatta görev yapabilen Jadon Sancho, 2025-2026 sezonunda 39 karşılaşmada forma giydi. İngiliz futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Sancho, İngiltere Milli Takımı formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada ise 3 gol kaydetti.

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