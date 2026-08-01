01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
19:30
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
1-152'
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
2-2
01 Ağustos
Girona-Arsenal
21:00
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
20:30
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
0-08'
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
2-146'
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
0-06'
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
3-3
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
4-1
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
1-2
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
3-3
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
2-4
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
20:30
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
2-1
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
1-3
01 Ağustos
M.City-Inter
2-4
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
4-3
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
1-2
01 Ağustos
Lazio-Avellino
6-3
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
19:30
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
0-2
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
0-034'
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
4-3
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Konya Basket'in isim sponsoru MCT Technic oldu

Konya Basket Kadın Takımı'nın ana isim sponsoru MCT Technic oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 17:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konya Basket'in isim sponsoru MCT Technic oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Konya Basket'in ana isim sponsoru MCT Technic oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konya Basket ile MCT Technic arasında gerçekleştirilen imza törenine Konya Basket Kulübü Başkanı Ahmet Gürsel Oğuz, yönetim kurulu üyeleri Ali İhsan Tuğ ve Sami Kart ile MCT Technic Kurucusu Hacı Yılmaz katıldı.

Hacı Yılmaz, sporun toplumsal gelişimin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek kadın basketboluna katkı sağlayacak bu işbirliğinin Konya Basket ve Türk sporu adına başarılı sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini söyledi.

Ahmet Gürsel Oğuz ise MCT Technic'in desteğinin kulübün hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir güç sağlayacağını vurgulayarak sponsorluğun her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.