01 Ağustos
Westerlo-Samsunspor
19:30
01 Ağustos
WSG Tirol-Sturm Graz
1-152'
01 Ağustos
VfB Stuttgart-Paris FC
2-2
01 Ağustos
Girona-Arsenal
21:00
01 Ağustos
Stoke City-Valencia
20:30
01 Ağustos
Kasımpaşa-Hull City
0-08'
01 Ağustos
Saint-Etienne-Venezia
2-146'
01 Ağustos
Real Madrid-Fiorentina
0-06'
01 Ağustos
Udinese-Mainz 05
3-3
01 Ağustos
Cardiff City-Roma
4-1
01 Ağustos
Norwich City-Osasuna
1-2
01 Ağustos
Middlesbrough-Espanyol
3-3
01 Ağustos
Energie Cottbus-Werder Bremen
2-4
01 Ağustos
RB Salzburg-Hartberg
20:30
01 Ağustos
M. United-Atletico Madrid
2-1
01 Ağustos
Hansa Rostock-Mönchengladbach
1-3
01 Ağustos
M.City-Inter
2-4
01 Ağustos
Brighton-Strasbourg
4-3
01 Ağustos
Chelsea-Tottenham
1-2
01 Ağustos
Lazio-Avellino
6-3
01 Ağustos
Aberdeen-Heart of Midlothian
19:30
01 Ağustos
Falkirk-St. Mirren
0-2
01 Ağustos
Korona Kielce-Gornik Zabrze
0-0ERT
01 Ağustos
Wieczysta-Lech Poznan
0-034'
01 Ağustos
Piast Gliwice-Wisla Krakow
4-3
01 Ağustos
Lens-Villarreal
21:00

Inter, Manchester City'yi penaltılarla mağlup etti

Inter, hazırlık maçında normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucunda 3-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 17:26
Inter, Manchester City'yi penaltılarla mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiliz ekibi Manchester City ile İtalya Serie A temsilcisi Inter, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadelede kazanan seri penaltı atışları sonunda Inter oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Manchester City, 14. dakikada Mubama'nın golüyle öne geçti. Inter ise Benjamin Pavard'ın 20. dakikadaki golüyle skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

PENALTILARDA GÜLEN INTER

İkinci yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve normal süre 1-1 tamamlandı. Seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük kuran Inter, sahadan galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ BELLİ

Manchester City, bir sonraki hazırlık maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Güney Kore Ligi karma takımıyla karşılaşacak.

Inter ise aynı gün TSİ 15.00'te Avustralya'da Milan ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.