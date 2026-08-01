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Dortmund, Tokyo'yu 1-0 mağlup etti!

Borussia Dortmund, Japonya'daki hazırlık maçında Tokyo'yu 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 17:45
Fotoğraf: X.com
Dortmund, Tokyo'yu 1-0 mağlup etti!
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Borussia Dortmund, Japonya'da Tokyo ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MUFG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alman temsilcisi 1-0 kazandı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

FABIO SILVA SAHNEYE ÇIKTI

Borussia Dortmund, mücadelenin 54. dakikasında öne geçti.

Topu ağlara gönderen Fabio Silva, Alman ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

YAĞIŞ NEDENİYLE MAÇA ARA VERİLDİ

Karşılaşma, 33. dakikada Tokyo'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir süre durduruldu. Müsabaka, hava koşullarının uygun hâle gelmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

SIRADAKİ RAKİP ARSENAL

Borussia Dortmund, sıradaki hazırlık maçında 9 Ağustos'ta Emirates Kupası'nda Arsenal ile karşılaşacak.

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