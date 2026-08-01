Dortmund, Tokyo'yu 1-0 mağlup etti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Borussia Dortmund, Japonya'da Tokyo ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MUFG Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alman temsilcisi 1-0 kazandı.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
FABIO SILVA SAHNEYE ÇIKTI
Borussia Dortmund, mücadelenin 54. dakikasında öne geçti.
Topu ağlara gönderen Fabio Silva, Alman ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
YAĞIŞ NEDENİYLE MAÇA ARA VERİLDİ
Karşılaşma, 33. dakikada Tokyo'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir süre durduruldu. Müsabaka, hava koşullarının uygun hâle gelmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.
SIRADAKİ RAKİP ARSENAL
Borussia Dortmund, sıradaki hazırlık maçında 9 Ağustos'ta Emirates Kupası'nda Arsenal ile karşılaşacak.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
FABIO SILVA SAHNEYE ÇIKTI
Borussia Dortmund, mücadelenin 54. dakikasında öne geçti.
Topu ağlara gönderen Fabio Silva, Alman ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.
YAĞIŞ NEDENİYLE MAÇA ARA VERİLDİ
Karşılaşma, 33. dakikada Tokyo'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle bir süre durduruldu. Müsabaka, hava koşullarının uygun hâle gelmesinin ardından kaldığı yerden devam etti.
SIRADAKİ RAKİP ARSENAL
Borussia Dortmund, sıradaki hazırlık maçında 9 Ağustos'ta Emirates Kupası'nda Arsenal ile karşılaşacak.